Schon 1000 Kino-Tickets für „Avatar: The Way of Water“ auf Rügen verkauft

Die Nachfrage nach „Avatar: The Way of Water“ ist auf Rügen enorm. Allein für die erste Spielwoche hat das Bergener UC-Kino knapp 1000 Tickets verkauft. Die Kinobesucher können sich auf Bildgewaltigkeit freuen, denn in der Filmpalast hat erst in eine neue Laser-Projektionstechnik investiert.