﻿DDR-Jazzlegenden Uschi Brüning und Günther Fischer kommen nach Rostock

Uschi Brüning und Günther Fischer haben in den 70er Jahren ein Album zusammen aufgenommen – nun gastieren die beiden Entertainment-Größen am 20. und 21. November im Rostocker Trihotel. Wie teuer Tickets sind und wie Sie welche gewinnen können.

Rostock. Sie gehören zu den Größen der DDR-Musikszene. Die Sängerin Uschi Brüning und der Bandleader Günther Fischer haben Mitte der siebziger Jahre ein Studioalbum eingespielt und waren in vielen weiteren Bereichen ebenfalls aktiv. Seitdem haben die Brüning und Fischer nichts von ihrer Anziehungskraft verloren.

Am 20. und am 21. November kommen Uschi Brüning und Günther Fischer wieder nach Rostock. Sie werden in der Rocktheater-Bühne im Trihotel ein Konzert geben. Damit sind die beiden Musiklegenden an gleich zwei Abenden wieder live zu erleben. Das Konzert soll natürlich alte Fans ansprechen, aber auch neue Musikliebhaber erreichen. Uschi Brüning, die bereits als junge Jazzsängerin einen erstklassigen Ruf genoss, kann auch bei dieser Gelegenheit ihre ganze stilistische Bandbreite vorstellen. Günther Fischer liefert mit seinen Musikern die musikalische Basis.

Uschi Brüning und Günther Fischer im Rostocker Trihotel

Denn live auf der Bühne werden sich die beiden Künstler die Bälle zuspielen. Uschi Brüning wird musikalisch in Szene gesetzt vom Bandleader und Komponisten Günther Fischer, dessen Talent sich schon früh gezeigt hatte. Fischer war in der DDR einer der profiliertesten Musiker und Bandleiter, der mit Manfred Krug Anfang der siebziger Jahre vier Langspielplatten aufgenommen hatte. Diese Aufnahmen genießen heute Kultstatus. Günther Fischer war danach auch international mit Filmmusiken erfolgreich und ist immer noch aktiv. Uschi Brüning gehört bis heute zu den profiliertesten Jazzsängerinnen Deutschlands.

Die beiden Entertainment-Größen kommen zum wiederholten Mal auf die Rocktheater-Bühne im Rostocker Trihotel, sie haben profilierte Musiker, wie den Schlagzeuger Wolfgang „Zicke“ Schneider, an ihrer Seite und werden mit ihren Titeln beim Publikum auch nostalgische Gefühle wecken.

Karten für die Veranstaltungen am 20. und am 21. November gibt es im Trihotel Rostock. Der Preis beträgt mit 3-Gang-Menü 89 Euro, für das reine Konzert ohne Menü 59 Euro. Der Dinner-Beginn im Trihotel ist 17.30 Uhr, Einlass im Rocktheater ab 18.45 Uhr, das Konzert beginnt 19.30 Uhr. So ist der Zeitablauf für beide Tage.