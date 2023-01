Die gestohlene Statue von Till Lindemann in Rostock erhitzt die Gemüter. Jetzt sprechen Leser Klartext. Sie verstehen nicht, warum man das Denkmal ungeschützt aufstellt. Außerdem sind sie uneins, ob der Rammstein-Sänger diese Ehrung überhaupt verdient.

Rostock. Rammstein-Frontman Till Lindemann erregt regelmäßig Aufsehen. So sorgten etwa einige Musikszenen in der Vergangenheit immer wieder für Schockmomente und wurden zensiert. Am Mittwoch dieser Woche wurde der in Leipzig geborene Musiker 60 Jahre alt. Teile seiner Jugend verbrachte Lindemann auch in Rostock.