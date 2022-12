﻿Lieder für die Übriggebliebenen: Herman van Veen präsentiert sich in Rostock melancholisch

Herman van Veen spielte am Mittwochabend in der Stadthalle Rostock vor 1000 Besuchern. Sein Programm „Mit dem Wissen von jetzt“ enthielt die gewohnte Mixtur: Lieder, Erzählungen, ein bisschen Tanz und auch ein paar Albernheiten. Eine Konzertkritik.

Der Musiker und Liedermacher Herman van Veen ist am Mittwochabend vor rund 1000 Konzertbesuchern in der Rostocker Stadthalle aufgetreten.

Rostock. Nur 1000 Fans waren gekommen, als Herman van Veen am Mittwochabend in der Stadthalle Rostock gastierte. Die meisten seiner Fans sind heute tot, überlegte der Künstler etwas wehmütig. Und dann, an das Publikum gewandt: „Ihr seid die Übriggebliebenen.“

Das aktuelle Programm heißt „Mit dem Wissen von jetzt“, auf den dazugehörigen Tourplakaten hatte sich Herman van Veen mit einem eher jugendlichen Selbstbildnis gezeigt. All das deutete darauf hin, dass der Künstler neben der Musik auch eine Art Lebensbilanz ziehen wird.

Und so geschah es dann auch – es gab darunter viele liebevolle Erinnerungen an die Eltern des Künstlers. In diesem Zusammenhang erzählte Herman van Veen auch ein paar rührende Anekdoten aus der Familiengeschichte, von dem Moment seiner Zeugung beispielsweise, den der Künstler sich plastisch ausmalte. Das war weltgeschichtlich ein gutes Timing: Herman van Veen kam im Jahr 1945 auf die Welt – und er sieht darin auch eine Bedeutung. „Ich bin ein Nachkriegskind und ich möchte, dass das so bleibt.“

Kurze Kommentare zur Weltpolitik – ansonsten Entertainer

„Mit dem Wissen von jetzt“ – am Ende ist man immer klüger. So gab der Musiker zu den wichtigen weltbewegenden Themen (Trump, Brexit, Putin) nur kurze persönliche Kommentare ab, er blieb sonst in seiner Rolle als Entertainer. Beim Konzert in Rostock zeigte sich auch, dass Herman van Veen im Laufe der Karriere ein bisschen ruhiger geworden ist. Aber sein Leben gehört natürlich der Musik – ob als Sänger, an der Violine oder am Piano. Und ein bisschen auch als Tänzer.

Stilistisch bewegte sich das Programm des Abends zwischen Chanson, Folklore und Liedermacherei, dazu gab es einige Jazz-Anleihen. Viele Van-Veen-Klassiker waren leider nicht zu hören, immerhin das Lied „Kleiner Fratz“, das Herman van Veen einst für seinen Sohn geschrieben hatte. „Der ist jetzt 54“, fügte der Sänger melancholisch hinzu. Etwas überraschend im Set war der Titel „Always On My Mind“, mit dem Elvis Presley einst erfolgreich war.

Van Veen: Musiker, Literat und Maler

Es gibt wahrlich genug Material von Hermann van Veen. Von ihm erschienen bis heute 180 Platten, dazu mehr als achtzig Bücher, übrigens auch um die fünfhundert Gemälde. In Konzerten ist also nur der musikalische Teil aus dem Schaffen des Multitalents zu erleben. Hermann van Veen hat im Laufe seiner Karriere einen riesigen Stapel an Songs, aus dem er nach Belieben verfügen kann.

Es ist eine lange Tradition, die Herman van Veen mit dem deutschen Publikum verbindet. So innig präsentierte sich der 77-Jährige auch in Rostock mit seinem Publikum. Wie gewohnt servierte Herman van Veen einen ganz eigenen Mix aus Liedern, Erzählungen, ein bisschen Tanz und auch ein paar Albernheiten. Herman van Veen ist sich treu geblieben – er präsentierte sich als melancholischer Poet, ein im Herzen jung gebliebener Clown.

Gut aufgelegte Band mit vielen Freiräumen

Das Programm wäre freilich ohne seine innig verbundenen Mitstreiter nicht möglich. Auf der Bühne dabei waren in Rostock die Geigerin und Sängerin Jannemien Cnossen, der Bassist und Keyboarder Kees Dijkstra und die Komponistin und Gitarristin Edith Leerkes. Diese gut auf ihn abgestimmte Band legte die Grundlage für die Show – aber Herman van Veen eröffnete seinen Musikanten zwischendurch auch große Freiräume.

Dazwischen gab es Anekdoten, Erinnerungen und Lebensweisheiten. Herman van Veen ist in einem Alter, in dem man das darf. Die Zeit überbordender Beschwingtheit ist bei ihm wohl vorüber. Die sonst offensiv eingesetzte Sportlichkeit deutet Herman van Veen mit Ende 70 nur noch an, zum Beispiel tänzerisch.

Es war ein Abend zwischen Melancholie, Nostalgie und gebremster Fröhlichkeit. Das auf diese Weise gestaltete Konzert der Erinnerungen passte auf seine Weise auch in die Adventszeit. Herman van Veen bleibt sich auch im Alter treu, solange wie es ihm möglich ist.