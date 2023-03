﻿Überzeugender Ersatz: Altmeister aus Potsdam siegten beim „Koggenzieher“ in Rostock

Das Kabarett-Duo Schwarze Grütze hat am Sonntag den „Goldenen Koggenzieher“ in der Bühne 602 im Stadthafen gewonnen. Dabei sollten die beiden Künstler ursprünglich gar nicht beim Festival auftreten.

Rostock. Manchmal sind es die Zufälle im Leben, die Weichen stellen. „Eigentlich wollten wir gar nicht mehr an Kabarett-Wettbewerben teilnehmen“, sagte Stefan Klucke. Diese Einstellung hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die beiden dazugehörigen Herren schon älteren Datums sind: Dirk Pursche (Jahrgang 1969) und Stefan Klucke (Jahrgang 1971) bilden das Duo „Schwarze Grütze“.

Als Nachrücker kurzfristig zum „Koggenzieher“ gekommen

„Eigentlich wollte ich am Sonntag den Geburtstag meiner Tochter feiern,“ erklärt Stefan Klucke. Am Freitag davor kam aber der Anruf von den „Koggenzieher“-Organisatoren. Kurzfristig waren im Festival zwei Künstler ausgefallen. Dirk Pursche und Stefan Klucke sagten zu. Auch wegen ihrer engen Verbindung zur Bühne 602, wo das Kabarettfestival stattfindet. „Ungefähr einmal im Jahr sind wir hier zu Gast“, sagt Dirk Pursche. Als Nachrücker kamen sie kurzfristig ins diesjährige „Koggenzieher“-Programm. Und am Ende standen sie ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Das Programm für den Finalabend noch mal geändert

„Dass wir gewonnen haben, war für uns schon eine Überraschung“, sagt Stefan Klucke. Überzeugen konnten sie das Publikum und die Jury gleichermaßen: Es gab Ausschnitte aus ihrem aktuellen musikalischen Programm „Vom Neandertal ins Digital“. Damit gewann Schwarze Grütze einen Kabarettabend der Vorrunde, für den Finalabend hatten sie das Programm noch einmal komplett umgestellt.

Schwarze Grütze wurde 1995 gegründet

Das Gründungsjahr der Schwarzen Grütze war 1995. Den ersten Duo-Auftritt gab es allerdings schon 1992. Dirk Pursche und Stefan Klucke kennen sich aus der gemeinsamen Studienzeit in Potsdam, wo sie heute noch leben. Ihre klassische Ausbildung hat die beiden Kabarettisten geprägt, der damit verbundene Anspruch schlägt heute immer noch durch, wenn sie Texte und Lieder konzipieren. Daran wird lange gefeilt. Im Laufe der Jahre haben die beiden bereits acht Programme konzipiert, das neunte ist in Vorbereitung. Natürlich spielen sie gern mit der deutschen Sprache. Dirk Pursche und Stefan Klucke verstehen sich offenbar blind.

Mit Humor, Wortwitz und Musik setzten sich die beiden Kabarettisten am hochklassig besetzten Finalabend gegen ihre Mitbewerber durch. Die Konkurrenz war hart: Der Österreicher David Stockenreitner servierte gallig seine schwarzhumorigen Betrachtungen und landete auf dem zweiten Platz. Der Auftritt des Kabarettisten Hinnerk Köhn war noch besser als seine Performance in der „Koggenzieher“-Vorrunde. Er wurde am Ende Dritter.

Duo kommt mit neuem Programm nach Rostock zurück

Der Zufall hatte die Schwarze Grütze in diesem Jahr also zum „Koggenzieher“ geführt. Dass die Künstler unter ungeplanten Begleitumständen den Hauptpreis gewonnen haben, „fühlt sich umso schöner an“, sagt Stefan Klucke. Die beiden Künstler sind noch lange nicht satt. Ständig sind sie auf der Suche nach Ideen für ihre Programme. Dirk Pursche und Stefan Klucke bleiben demütig. Sie sind dankbar, dass sie mit ihrer Kunst ihr Geld verdienen können. Den „Goldenen Koggenzieher“ nehmen sie natürlich gern an, auch als Würdigung ihrer Bühnenkunst. Und spätestens wenn ihr neues Programm steht, werden sie nach Rostock zurückkommen.