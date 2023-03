Das Stück „Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“ wird am 18. März in der Stadthalle aufgeführt. Chorsänger aus Mecklenburg-Vorpommern werden mit auf der Bühne stehen.

Rostock. Das kirchliche Chormusical „Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“ wird am 18. März in Rostock aufgeführt. Eigentlich sollte das Musical bereits im Februar 2021 in Rostock auf der Bühne sein. Doch dann kam Corona. Der neue Termin steht, auch der Ort der Aufführung – die Stadthalle in Rostock.