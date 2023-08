Nena kommt nach Rostock: OZ verlost Karten

Rostock. Am 18. August kommt Nena nach Rostock. Der Iga-Park ist Station auf ihrer diesjährigen Open-Air-Tournee, die den Titel „Wir gehören zusammen“ trägt. 1982 erschien die Nena-Single „Nur geträumt“, die Sängerin hat seitdem eine beeindruckende Karriere hingelegt. Insgesamt hat Nena weltweit über 25 Millionen Tonträger verkauft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welthit „99 Luftballons“

„Lasst uns gemeinsam singen, tanzen, lachen und das Leben feiern. Denn auch in herausfordernden Zeiten dürfen wir Freude leben“, sagt Nena über ihre Tour. Mit ihrer zehnköpfigen Band spielt sie Songs aus vier Jahrzehnten – und das auf ihre eigene energiegeladene Art. Außerdem gibt es in diesem Jahr noch etwas zu feiern: Vor 40 Jahren veröffentlichte Nena ihren Hit „99 Luftballons“, der auch in den USA erfolgreich war.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und was sagt Nena zur Sommer-Tour? „Ich genieße den Austausch von Energie und Liebe mit den Menschen vor, hinter und auf der Bühne und freue mich auf einen nächsten Sommer mit Euch.“ Konzertbeginn in Rostock ist um 18 Uhr.

3x2 Karten gibt es für die OZ-Leser zu gewinnen

Sie haben die Chance, bei Nena live dabei zu sein. Die OSTSEE-ZEITUNG verlost für ihre Leser 3x2 Karten für das Konzert im Rostocker Iga-Park. Nehmen Sie dafür am Quiz teil, beantworten Sie die Frage richtig und registrieren Sie sich, schon landen Sie im Lostopf.

Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 15. August 2023, 12 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie wollen an weiteren OZ-Aktionen teilnehmen? Dann klicken Sie hier.

OZ