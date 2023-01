﻿Nordic Soul Shop: Dieser Laden am Rostocker Güterbahnhof weckt Nostalgie

Mutter Anja Derrath-Liese und Tochter Marie wollen in ihrem kleinen Laden in der Hansestadt mit hochwertigen Handwerksdingen schöne Erinnerungen bei den Kunden wecken.

Rostock. Ein Spielzeug aus uralten Zeiten, das geht einem nicht aus dem Sinn. Manchmal sind es die alten Dachbodenfunde, die Erinnerungen aufkommen lassen oder der Blick in einen neuen Laden am Güterbahnhof.

Kennen Sie noch diese alten Würfelpuzzle im Holzkasten, bei denen nach erfolgreichem Zusammensetzen ein Märchen zum Vorschein kommt? Nur ein Beispiel von vielen handgemachten Dingen, die Anja Derrath-Liese und ihre Tochter Marie Derrath in ihrem „Nordic Soul Shop“ neu entdeckt haben.

Tochter zog wieder von Dresden nach Rostock

„Wir haben letztes Jahr im April mit dem Onlineshop gestartet und im Dezember den Laden eröffnet“, erzählt Anja Derrath-Liese (49). Die Idee, Spielzeug und Utensilien mit Tradition anzubieten, schwirrte der gebürtigen Sächsin schon lange im Kopf. „Dann haben wir es einfach gemacht, Zögern gab es nicht.“

Tochter Marie war sofort mit von der Partie. „Mutti hat mich gelockt“, lacht die 29-Jährige, die für das Mutter-Tochter-Projekt nach dem Kunststudium in Dresden wieder nach Rostock zog. „Ich wollte was mit meiner Tochter machen, und es klappt gut“, fügt Derrath-Liese hinzu. Auch ein eigens entworfenes Spielzeug, den Hafenkapitän, vertreiben sie hier.

Alle Angebote in Deutschland gefertigt

„Mein Vater war Kapitän“, sagt die gelernte Immobilienkauffrau zu der Idee, einen Holzbausatz für einen Hafen zu kreieren. „Die Teile sind aus unbehandeltem Buchenholz und werden hier hergestellt.“ Viele Dinge im neuen Shop stammen auch aus Sachsen, wo viele alte Traditionen noch am Leben sind. Aber auch schöne Dinge, die es so noch nicht gibt und per Hand hergestellt werden, finden Einzug in das kleine Geschäft. Rapswachskerzen in Buddha-Form aus Hamburg zum Beispiel.

„Wir legen viel Wert darauf, dass alle unsere Angebote nachhaltig sind und in Deutschland gefertigt werden“, betont Mutter Anja. Sachen, die auch nur zum Teil im Ausland gefertigt werden, kommen ihr nicht in den Laden. Und die Kunden sind begeistert. „Das kenn ich ja von früher. Das gibt’s noch? Das hab ich gar nicht gewusst“, entfahre es des Öfteren den Besuchern in der Bahnhofstraße 22, die sich an Kindheitstage erinnert fühlen.

Laden-Inhaberin: „Dachbodenfunde erlebbar machen“

„Dachbodenfunde erlebbar machen“, beschreibt Anja Derrath-Liese ihr Credo. So finden sich unter den Ausstellungsstücken Feuerwehrautos eines Zwickauer Tischlers, Sturmlampen, die schon seit dem 19. Jahrhundert in Magdeburg produziert werden. Holzäpfel und Flaschenverschlüsse einer Künstlerin aus Eggesin. „Jedes Produkt und jedes Handwerk hat eine Seele“, sagt Marie Liese. „Wir können zu jedem Artikel eine Geschichte erzählen.“

Und das sei es, was die Kunden aller Altersklassen sich wünschen, die in den kleinen Laden reinstöbern. „Neben Online-Shopping wollen die Menschen wieder Dinge ansehen, anfassen und erleben können“, beschreibt das Mutter-Tochter-Team seine Eindrücke. „Der Trend geht wieder zum Einzelhandel zurück, so erleben wir das.“