Open-Air-Konzert: Silbermond kommt im August 2024 nach Rostock

Nach sechs Jahren Leerstand kommt Bewegung in den geplanten Erwerb der alten Polizeivilla in Heringsdorf. Die Gemeindevertreter haben dem Kaufvertragsentwurf zugestimmt. Nun ist das Land am Zug. Für rund 1,6 Millionen Euro will die Kommune das Haus kaufen. So soll es genutzt werden.