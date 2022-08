Er hat das Wandbild in der Großen Stadtschule in Rostock geschaffen, sein Bild „Genesender Knabe“ war Teil der Deutschen Kunstausstellung in Dresden, viele Jahre lehrte er in Heiligendamm und Wismar. Vom Realismus nach DDR-Doktrin entwickelte sich Heinz Wodzickas Stil in der Spätphase seines Schaffens zur „Farbfeldmalerei“. Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.

Rostock. Der Rostocker Maler Heinz Wodzicka ist tot. Er verstarb schon am 31. Juli im Alter von 91 Jahren, wie seine Familie jetzt mitteilte. Seit 1958 lebte er in der Stadt, in der er gleich nach seinem Studium Atelier und Wohnung gegründet hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeinsam mit anderen Künstlern seiner Generation (u. a. Austen, Kuhn, Mannewitz, Münch, Jastram, Eckardt), die damals direkt von den Kunsthochschulen in Berlin, Dresden oder Leipzig in die Hanse- und Universitätsstadt Rostock kamen, war er prägend am Aufbau einer neuen Kunstszene nach dem verheerenden Weltkrieg beteiligt. Geboren im schlesischen Breslau, war er 1945 nach Mecklenburg gekommen, wo er in Parchim eine Lehre als Fernmeldemechaniker aufnahm und sein Herz und sein Talent für die Malerei entdeckte.

Der Maler Prof. Heinz Wodzicka bei seiner Ausstellung in der Rostocker Galerie Auriga (ArtFuhrmann) im Jahr 2015 © Quelle: Lilienthal Dietmar

Langjähriger Dozent in Heiligendamm

Es folgten erste Studienjahre an der damaligen Kunstfachschule in Wismar und danach die Ausbildung an der Hochschule für bildende Kunst in Berlin-Weißensee. Dort studierte er bei namhaften Lehrern wie Oskar Nerlinger, Arno Mohr, Kurt Robbel und Gabriele Mucchi, die ein solides künstlerisches Rüstzeug vermittelten, aus dem Heinz Wodzicka seinen eigenen malerischen Persönlichkeitsstil entwickeln konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Altstadt“ von Heinz Wodzicka © Quelle: OZ-Repro

Schon bald nach seiner Ankunft in Rostock nahm er 1959 selbst eine erfolgreiche vier Jahrzehnte währende Lehrtätigkeit als Dozent und dann als Professor an den künstlerischen Fach- beziehungsweise Hochschulen in Heiligendamm und zuletzt in Wismar auf.

Wandbild für die Große Stadtschule Rostock

Sein Schaffen war bis in die 1990er Jahre von einer am Realismus orientierten Kunst gesellschaftlicher Gebundenheit bestimmt. Er malte Figuren- und Themenbilder, Porträts und Stillleben, Stadt- und Naturlandschaften und schuf baugebundene Werke wie das Wandbild zur Stadtgeschichte Rostocks für die Große Stadtschule.

Vielen Kunstfreunden ist sein Porträt „Genesender Knabe“ von 1965 in guter Erinnerung, das zwei Jahre später in der VI. Deutschen Kunstausstellung in Dresden zu sehen war und für die Sammlung der Kunsthalle Rostock angekauft wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Schiffbauer“ von Heinz Wodzicka, Foto undatiert 1960er Jahre © Quelle: OZ- Willy Lange

Obwohl das Hauptwerk der Malerei Heinz Wodzickas im Sinne der Kunstdoktrin der DDR unter dem Zeichen realistischer Gegenständlichkeit stand, entwickelte er ein differenziertes malerisches und zeichnerisches Instrumentarium, das ihm schöpferische Freiheiten im Umgang mit bildkünstlerischen Gestaltungsmitteln ermöglichte, die Mitte der 1990er Jahre zu seinem Spätwerk der letzten Schaffensjahrzehnte führten.

Diese letzte Werkphase stand unter seinem Bekenntnis: „Gegenständlich malen kann ich nun nicht mehr!“. Es schien wohl in jenem ersten Malerleben alles ausgeschöpft. Er sucht nun den „reinen“ und „absoluten“ Ausdruck in Farbe und Form auf dem Leinwandformat.

Heinz Wodzicka, „Glühendes Rot“, 2015 © Quelle: Lilienthal Dietmar

Begründet hat diese sogenannte „Farbfeldmalerei“ in den 1950er Jahre der Amerikaner Mark Rothko. Heinz Wodzicka entwickelte daraus eigene meditative Abstraktionen in zumeist titellosen Kompositionen und bleibt bei den anregenden Bildideen doch auch immer wieder bei Motiven tatsächlichen Erlebens eines Warnowblicks oder des weiten Himmels über dem Meer und der norddeutschen Landschaft.

Von Klaus Tiedemann