﻿Maritime Taschen vom Schifffahrtsmuseum Rostock: Jedes Stück ist ein Unikat

One Piece, Pokémon oder Magic: Wer Fan von Sammelkarten, Tabletop-Spielen und Mangas ist, wird bei Sven Adam fündig. Der Husumer bietet demnächst in seinem neuen Geschäft eine große Auswahl an Comics, Tradingcards und Zubehör für Rollenspieler, das es sonst so in Rostock nicht zu kaufen gibt. Besonders beliebt: die Turniere im Laden.