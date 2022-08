﻿„See more Jazz“ in Rostock: Diese internationalen Künstler kommen

Das Festival geht vom 19. bis 21. August in Rostock über die Bühne. Schauplätze sind der Zoo und das Schaudepot der Kunsthalle Rostock. Worauf sich die Fans freuen können.

Rostock. Den eigenen Anspruch, auch regionale Jazzmusiker vorzustellen, erfüllen sich die Festivalmacher Andreas Martens und René Geschke wie gewohnt gleich am ersten Abend. Der Rostocker Gitarrist Oliver Herlitzka wird am 19. August um 19 Uhr mit seinem Quintett „See more Jazz“ starten. Zu Herlitzkas Band gehören Artur Rutkevich (Saxofon), Philipp Krätzer (Keyboards), Andreas Böhm (Bass) und Leon Saleh (Schlagzeug). Innerhalb der Rostocker Jazzszene ist Oliver Herlitzka vor allem durch seine Auftritte bei der Jazz Jam Session bekannt, die der Jazzclub Rostock regelmäßig montags veranstaltet.

An den ersten beiden Festivaltagen wird der Rostocker Zoo Schauplatz von „See more Jazz“ sein, am Sonntagvormittag das Schaudepot der Kunsthalle Rostock. Der Rostocker Klostergarten, wo sonst freitags das Festivalprogramm eröffnet wurde, wird auch aus logistischen Gründen vom Festival nicht mehr genutzt.