Sommercampus an der HMT Rostock: Besucher können Proben und Konzerte verfolgen

Schwerin/Rostock. Vom 31. August bis zum 8. September finden wieder Meisterkurse beim Internationalen Sommercampus an der Hochschule für Musik und Theater Rostock statt, in Kooperation mit den Festspielen MV. Junge Nachwuchsmusikerinnen und -musiker sowie unterrichtende Künstlerpersönlichkeiten arbeiten an ihren Interpretationen. Der Sommercampus ist optimale Verbindung von Kursarbeit und Orchesterpraxis für Solisten sowie Konzerten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Talente erhalten Unterricht von Meistern ihres Fachs

Acht Kurse stehen auf dem Programm des Sommercampus. Aus den 160 Bewerbungen wurden 70 Talente für die aktive Teilnahme ausgewählt. Sie kommen aus elf Nationen in die Hansestadt. Die Teilnehmenden erhalten Unterricht bei den Meistern ihres Faches und haben die Möglichkeit, solistisch mit der Norddeutschen Philharmonie Rostock unter der Leitung von Marcus Bosch zu proben und zu konzertieren. Jeder Meisterkurs gibt zudem eigene Kammermusikkonzerte.

Die Meisterkurse werden von Nikolay Borchev (Gesang), Sharon Kam (Klarinette), Gabor Boldoczki (Trompete), Elisabeth Kufferath (Violine), Johannes Moser (Violoncello), Hardy Rittner (Klavier), Zoran Dukic (Gitarre) und Volker Ahmels (Verfemte Musik) erteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Sommercampus findet zum 27. Mal statt und richtet sich an Musikstudierende aus aller Welt, die eine Künstlerkarriere verfolgen. Die HMT Rostock bietet die Studien- und Aufführungsbedingungen. Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern stellen den professionellen Rahmen für die Konzerte an Spielorten in Rostock und Umgebung.

Konzerte des HMT-Sommercampus sind öffentlich

Interessiertes Publikum ist eingeladen, bei den Meisterkursen und Proben zu hospitieren sowie die tägliche künstlerische Arbeit mitzuerleben, auch die Konzerte. Im Rahmen der Festspiele MV gibt es vier Gelegenheiten:

Am 31. August um 19 Uhr im Barocksaal Rostock ist das Dozierendenkonzert „Blütenzauber“ angesetzt.

Die Stiftskirche Bützow lädt für den 6. September um 19 Uhr zu Solokonzerten mit Kursteilnehmern, Dozenten und der Norddeutschen Philharmonie Rostock.

Am 7. September um 19 Uhr ist in der Heiligen-Geist-Kirche Wismar das Programm „Songs of Travel“ mit Kursteilnehmern, Dozenten und der Norddeutschen Philharmonie Rostock zu erleben.

Schließlich ist in der Halle 207 in Rostock am 8. September um 19 Uhr das Programm „Zukunftsträchtig“ angesetzt, mit Kursteilnehmern sowie der Norddeutschen Philharmonie Rostock.

OZ