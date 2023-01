﻿Feinschmecker-Tour, Flohmarkt, Musical: Das dürfen Sie am Wochenende in Rostock nicht verpassen

IT-Fachfrau lebt und arbeitet nach Flucht in Greifswald: „Mein Herz ist in der Ukraine“

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine helfen viele Menschen auch in MV. Ministerpräsidentin Schwesig hat sich am Freitag in Greifswald ein Bild gemacht. Dort hat sie Menschen wie Daria Pavlovska getroffen – die IT-Fachfrau hat Arbeit, ihre Sohn besucht die Schule. Dennoch will sie sobald wie möglich zurück in die Heimat.