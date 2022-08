Musical „Heat Wave“ in Rostock: Hommage an die 80er in poppig-bunter Retro-Optik

Das Ensemble des Rostocker Volkstheaters ist in den letzten Proben zum Musical „Heat Wave“ in der Halle 207. Am 13. August feiert das Stück Premiere. Die OZ verrät, was die Besucher erwartet.