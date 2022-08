Das Kunstmuseum Schwaan hat sich seine Familienfreundlichkeit zertifizieren lassen. Wir haben nachgeschaut, was es damit auf sich hat und welche Einrichtungen auch schon so weit sind.

Schwaan. Jonas läuft durch die Räume im Kunstmuseum Schwaan. Der Elfjährige aus Markkleeberg bei Leipzig und sein vierjähriger Bruder Noah sind gerade zu Besuch bei den Großeltern in der kleinen Stadt an der Warnow. „Ich mag vor allem die Bilder mit Bäumen“, erzählt der freundliche Jonas und lächelt. In einigen Ecken des Hauses wird gerade schon die neue Ausstellung vorbereitet: „Mecklenburgs Monet und die Musik. Zum 150. Geburtstag von Rudolf Bartels“. Am 27. August wird die Schau mit den Bildern des Malers (1872-1943) eröffnet.

Jonas meint dann unverblümt: „Wer ein bisschen gutes Gehirn hat, dem macht es hier Spaß.“ Vielleicht hat der Spaß von Jonas und seinem Bruder auch etwas mit der Familienfreundlichkeit des Hauses zu tun. Erst vor kurzem hat sich das Team des Kunstmuseums zertifizieren lassen, um vom Tourismusverband das Siegel als familienfreundliche, ergo kinderfreundliche Einrichtung zu erhalten.