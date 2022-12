﻿„Studio 301“ in Rostock: Wo „Shopping Queen“ entsteht und Olaf Scholz zu Gast ist

Immer am 25. Dezember Immer am 25. Dezember

Wer in der Kulturhalle Zirchow beim „Club 90“ feiert, fühlt sich in eine andere Zeit zurückversetzt. Trotzdem begeistern die Partys jung und alt. Zur traditionelle Rocknacht am ersten Weihnachtsfeiertag kamen mehr als 350 Gäste. Was fasziniert die Leute an dem unscheinbaren Club auf dem Dorf?