﻿30 Jahre Klönstuv – Warnemünder Nachtbar hat Kultstatus

Wohin in Warnemünde auf einen Absacker nach Mitternacht? Ganz klar – in die einzige Raucherbar, die noch bis in die Puppen ihre Gäste mit guter Laune empfängt.

Warnemünde. Lust auf einen „Rostigen Nagel“ oder einen „Mecksikaner“? Beide Schnäpse sind nur was für Hartgesottene, die es scharf und würzig mögen und gerne feucht-fröhlich bis spät in die Nacht feiern.

Wo es das gibt? In der kleinen Klönstuv in Warnemünde – der einzigen Raucherbar im Ort, die bis spät in die Nacht Getränke und Platz zum Klönen bietet. Unter der Woche können Gäste hier von 20 bis 4 Uhr nachts ein lauschiges Eckchen finden, am Wochenende sogar bis 6 Uhr morgens. „Wir haben das ganze Jahr über geöffnet“, sagt André Kroboth, das Gesicht der Bar, die es jetzt schon seit 30 Jahren Am Leuchtturm 18 gibt.

Warnemünde: Nachtbar mit Kultstatus

Und fast genauso lang steht der 47-Jährige jeden Abend hinter der Theke in seinem schmalen Elternhaus, das mit seiner quietschgelben Fassade sofort ins Auge sticht. Wie er die langen Nachtschichten so gut übersteht? „Danach wird erst mal ausgeschlafen“, lacht André Kroboth, der als leidenschaftlicher Wirt „Lust und Spaß“ daran hat, bis spät in die Nacht seine bunte Gästeschar zu bewirten.

André Kroboth (v. l.), Mathias Müller und René Kroboth-Stolte stehen hinterm Tresen der Warnemünder „Klönstuv“. © Quelle: Ove Arscholl

„Eröffnet hat die Klönstuv aber meine Mutter, die eine passionierte Köchin war“, erklärt der Warnemünder, der dank der Klönstuv auch seinen Ehemann René vor 20 Jahren kennen- und lieben gelernt hat. Die beiden sind ein eingespieltes Team in der Gastronomie, auch wenn sie nie gemeinsam hinter dem Tresen stehen. Vielleicht eines der Geheimrezepte für die gelungene Beziehung.

„Die Klönstuv verbindet auch die Herzen“

„Die Klönstuv ist zu einer Art Kultbar geworden“, sagt der gelernte Tischler stolz. In der schummerigen Kneipe haben sich schon etliche Paare kennengelernt und getrennt, verliebt, verlobt und Heiratsanträge gemacht. „Die Klönstuv verbindet auch die Herzen“, lächelt der gut gelaunte Gastgeber. „Es ist ein ganz gemischtes Publikum, das sich hier abends einfindet“, erzählt der Mecklenburger.

Von Prominenten über Politiker bis hin zu Musikern findet sich alles ein, was in den späten Stunden noch ein Gläschen heben will. „Natürlich kommen auch viele Einheimische, Stammgäste und Touristen. Viele unserer Gäste sind auch zu Freunden geworden.“ Die Klönstuv ist natürlich vor allem zum Klönen da, und Lebensgeschichten hören die Wirte hier einige. „Wir haben auch immer eine Rolle Küchenpapier zum Tränenabwischen da.“

Warnemünder Klönstuv – Flüssige Sünden

Dabei kommen die Tränen manchmal nicht nur aus Rührung, sondern auch, wenn Hochprozentiges den Rachen runterläuft. Bekannt ist die Klönstuv vor allem für ihren „Rostigen Nagel“, ein Schnaps, der mit zwei Zuckerwürfeln kredenzt wird und dessen Rezeptur geheim ist. „Wir haben auch einen eigenen Blaubeer-Gin“, lockt Kroboth. Eines der selbst entworfenen Getränke neben dem „Blowjob“, der „Lackritze“ und dem „Mecksikaner“. Die flüssigen Sünden sind in der Bar gefragt und sorgen meist für heitere Stunden.