﻿Heiraten in Rostock extrem beliebt: Diese Termine sind noch zu haben

Wer sich für seine Hochzeit in Rostock den Wunschtermin in der Traumlocation sichern will, muss schnell sein.

Fast 1000 Paare geben einander in der Hansestadt jedes Jahr das Jawort. Doch wer sich für seine Hochzeit in Rostock den Wunschtermin in der Traumlocation sichern will, muss schnell sein. An welchen Orten das Standesamt Trauungen anbietet und wo 2023 noch freie Termine verfügbar sind

