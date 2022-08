﻿Ein Sommertag in Schönberg

Peppa Marweh, eine der Betreiberinnen des Treppen-Konsum in Schönberg

Schönberg. Zu den angenehmen Grundbedürfnissen eines Ausflugs gehört die Einkehr in ein schönes Café. Gleichsam als Belohnung während einer Radtour oder nach kultureller Erbauung. Oder einfach nur so. Aber funktioniert das auch in dem kleinen mecklenburgischen Städtchen Schönberg zwischen Lübeck und Grevesmühlen – Kultur, Ausflug, Kaffee und Kuchen?

Um es gleich zu sagen: Es funktioniert sogar sehr gut. Vielleicht nicht an jedem Tag der Woche, vielleicht nicht zu jeder Zeit. Jedoch auf ein stille, charmante Art.

Christiane Woest steht in der Tür des Volkskundemuseums Schönberg, gleich neben der Kirche. Die Mitarbeiterin des Hauses, das seit mehr als 100 Jahren schon Museum ist, sagt, dass der alte Glanz der Region hier gut zu sehen sei. In den hellen, modernen Ausstellungsräumen sind unter anderem Trachten der Vorfahren zu sehen.

Historikerin und Mitarbeiterin des Volkskundemuseums Schönberg, Christiane Woest. © Quelle: Klaus Amberger

Interessant sind die alten schwarz-weißen Fotos, etwa vom Bauernpaar aus Retelsdorf um 1880. Immer ernste Gesichter, immer akkurat gekleidet. Im Flur steht ein mächtiger, reich verzierter Eichenschrank, etwa zwei Meter lang und 2,50 Meter hoch. Eine gute Stube ist als Ausweis bürgerlicher Wohnkultur erhalten, inklusive Kachelofen. „In der Stadt lebten bekannte Persönlichkeiten“, berichtet Christiane Woest. Zum Beispiel wuchs Ernst Barlach hier auf, Werner von Siemens war Schüler in Schönberg.

Im Konsum wird es bunt

Bevor es zur Kirche geht, Besuch im Treppen-Konsum, Peppa Marweh. Seit 15 Jahren betreibt die gebürtige Hannoveranerin mit noch zwei Mitstreitern ihren Konsum, ein Mix von Regional- und Biowaren, Keramik, Klamotten, Naturkost, Café und Bistro. An einem der beiden Tische sitzt eine Lehrerin, die gerade ihren Kaffee trinkt. „Ich mag das hier: Ich treffe Leute, das Ambiente ist schön“, sagt sie. Peppa Marweh sagt: „Hier halten auch immer wieder Gäste aus anderen Gegenden.“ Sie trinkt einen Schluck Kaffee und meint: „Wir haben auch eine Kaffeerösterei in Schönberg – die Rösterei Fehling.“

Schönberger Musiksommer

In der Kirche zu Schönberg ist Orgelmusik zu hören, hier wird geprobt. Noch bis Mitte September läuft der Schönberger Musiksommer. Die Veranstaltungen sind abends. Die Kirche ist während der Musiksommer-Zeit tagsüber geöffnet: dienstags bis samstags von 12 bis 17 Uhr.

Die Kirche in Schönberg. Dahinter ist der Oberteich zu sehen. © Quelle: Michael Prochnow

Freilichtmuseum: So war es früher

Zehn Minuten von der Kirche entfernt liegt das Freilichtmuseum Bechelsdorfer Schulzenhof, das es seit 1962 gibt. Dort steht eines der ältesten Bauernhäuser des Landes, ein 1525 errichtetes Wohnhaus und eine 40 Jahre ältere Scheune. Eine Stube und die Küche wurden zu Museumszwecken eingebaut und sollen das Leben der Bauern um 1850 nacherlebarer werden lassen. „Wie klein die Menschen früher waren, spürt man hier bei den Türdurchgängen“, sagt Christiane Woest. Das Freilicht- und das Volkskundemuseum gehören zusammen. Auf dem zwei Hektar großen Freigelände stehen Ackergerätschaften, versteckt ist ein Bauerngarten zu sehen, regelmäßig finden hier Veranstaltungen statt, die nächste am 3. September: Wollfest und norddeutsche Spinnmeisterschaft. „Picknicken ist hier immer erlaubt“, sagt Historikerin Woest. Heiraten auch.

„Verstricktes“ Leben in der alten Apotheke

Es geht zurück ins Zentrum, zum Schönberger Markt. „Verstrickt & Zugenäht“ heißt da ein Geschäft. Wolle, Stoffe, Garne, Zubehör. Ein Schild weist darauf hin, dass das Café im Garten geöffnet sei. Doch zunächst steht man in einem Woll- und Stoffgeschäft mit altem, beeindruckenden Mobiliar. „Das sind die aufgearbeiteten Regale der alten Apotheke“, sagt Uwe Becker, der in dem denkmalgeschützen Haus wohnt und nebenan ein Optikergeschäft führt.

Die lange eingelagerten Regale wurden entstaubt und stehen wieder aufgehübscht in der ehemaligen Apotheke, im Geschäft „Verstrickt & Zugenäht“ in Schönberg. © Quelle: Klaus Amberger

Dann weist er den Weg hinters Haus und schickt noch „Sie werden überrascht sein“ hinterher. Das Gelände ist groß, auf der Wiese stehen Tische und Stühle. Wer an diesem ruhigen Ort sitzt, schaut aufs Grün und den badetauglichen Oberteich von Schönberg und ist tatsächlich überrascht. Für Kinder gibt’s sogar eine 50 Meter lange Seilbahn. „Das Rezept für die Waffeln am Stiel habe ich selbst entwickelt“, berichtet Uwe Becker und serviert eine Tasse Kaffee. Nicht nur sie lohnt in Schönberg.

Im Garten des Café „Verstrickt & Zugenäht“ in Schönberg steht Inhaber Uwe Becker. Im Hintergrund der Oberteich. © Quelle: Klaus Amberger