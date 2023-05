﻿Einbruch in Tankstelle in Warnemünde: Sind die Täter in einem Maserati geflohen?

Warnemünde/Grevesmühlen. Dienstagnacht ist nach Polizeiangaben bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Stadtautobahn in Warnemünde eine größere Menge Bargeld entwendet worden. Die Rede ist von mehreren Tausend Euro, die sich in einem Tresor befanden, der bei dem Einbruch erbeutet wurde. Die Tankstelle war zu diesem Zeitpunkt nicht geöffnet. Vermutlich sind die Täter mit zwei Fahrzeugen geflüchtet.

Tresor auf einem Acker in NWM aufgetaucht

Der Tresor wurde nach Aussage der Polizei am Mittwochvormittag auf einer Ackerfläche in Testorf-Steinfort (Nordwestmecklenburg) aufgefunden. Zeugen hatten den Tresor, der inzwischen sichergestellt wurde, dort entdeckt. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen übernommen, am Tatort seien Beweismaterial und Spuren gesichert worden, hieß es dazu.

Zeuge beobachtete zwei verdächtige Fahrzeuge

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Zeuge gegen 2.20 Uhr zwei verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Tankstellengeländes in Rostock-Warnemünde bemerkt. Beide seien auf der Stadtautobahn mit hoher Geschwindigkeit in Richtung A 20 davongefahren. Hierbei soll es sich um einen dunklen Maserati Levante handeln, der möglicherweise die Buchstaben SE im Kennzeichen hatte, sowie um einen dunklen Audi Avant. Am Audi hat der Zeuge die Buchstaben OAL ausmachen können. Offenbar sind die Täter anschließend in Richtung Westen geflüchtet, sie könnten, um nach Testorf-Steinfort zu gelangen, die Abfahrt in Upahl genommen haben. Das könnte kurz nach 3 Uhr gewesen sein.

Polizei bittet um Unterstützung

Die Polizei bittet aus diesem Grund die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die die Fahrzeuge in den frühen Morgenstunden in den Bereichen Rostock und Nordwestmecklenburg wahrgenommen haben und sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0381/4916 1616 zu melden.

