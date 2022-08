Die Kleinstadt im Westen von Mecklenburg, unweit von Lübeck, punktet mit stillem Charme – ein kleiner, auch überraschender Sommer-Rundgang zwischen Museen, Kirche, Café und Konsum.

Schönberg. Zu den angenehmen Grundbedürfnissen eines Ausflugs gehört die Einkehr in ein schönes Café. Gleichsam als Belohnung während einer Radtour oder nach kultureller Erbauung. Oder einfach nur so. Aber funktioniert das auch in dem kleinen mecklenburgischen Städtchen Schönberg zwischen Lübeck und Grevesmühlen – Kultur, Ausflug, Kaffee und Kuchen?

Um es gleich zu sagen: Es funktioniert sogar sehr gut. Vielleicht nicht an jedem Tag der Woche, vielleicht nicht zu jeder Zeit. Jedoch auf ein stille, charmante Art.