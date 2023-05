﻿Landesmeisterschaften: Doppelsiege für Radsportler aus Dassow, Greifswald und Rostock

Rieps. Die Radsport-Landesverbände Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen haben am Wochenende gemeinsam ihre Titelkämpfe ausgetragen. Die Zeitfahr-Rennen fanden am Sonnabend in Tasdorf nahe Neumünster (Schleswig-Holstein) statt, die Straßenrennen am Sonntag in Rieps südwestlich von Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg).

Der Rostocker Max-David Briese vom Team P & S Benotti gewann nach 109 Kilometer das Straßenrennen der Elitefahrer und sicherte sich damit die Landesmeisterschaft von Mecklenburg-Vorpommern vor Marc-Leon Baß (PSV Rostock) und Benjamin Bräuer (HSG Uni Greifswald). Das Zeitfahren über 30 Kilometer am Tag zuvor hatte Bräuer für sich entschieden.

Nachwuchsfahrer überzeugen im Zeitfahren und im Straßenrennen

In der U 11 gewann Jonathan Vogelsang (HSG Uni Greifswald) das Zeitfahren, einen Tag später triumphierte er auch beim Straßenrennen. Gleiches gelang in dieser Altersklasse bei den Mädchen Ida Auguste Grothe (HSG Uni Greifswald). Auch U-13-Fahrer Jesse Hemmer (PSV Rostock), Dorothea Wagner (U 13, SV Dassow 24), Jasper Carls (U 15, HSG Uni Greifswald) und Lukas Stallbaum (U 17, RST Dassow) standen in den Nachwuchsklassen in beiden Disziplinen ganz oben auf dem Treppchen.

Dagegen wechselten die Siegerinnen in der U 15. Beim Zeitfahren über zehn Kilometer war Amelie Helene Moll (SV Dassow 24) die Schnellste, beim Straßenrennen hatte dann ihre Vereinskameradin Carlotta Zemke das bessere Ende für sich. Das Zeitfahren in der U 19 gewann Sandrine Weber (PSV 90 Neubrandenburg).

Liefke, Müller-Nimke und Boriczka holen jeweils zwei Titel

Über Siege im Zeitfahren und beim Straßenrennen durften sich außerdem bei den Frauen Eike Liefke (HSG Uni Greifswald), Danny Müller-Nimke vom Verein „Rund um den Pfaffenteich“ in der Master-2-Klasse (ab 40 Jahre) und Jens Boriczka (PSV Schwerin) in der Master-4-Klasse (ab 60 Jahre) freuen. Das Straßenrennen in der Master-3-Klasse (ab 50 Jahre) gewann nach 50 Kilometer Torsten Konrad vom Siggelkower SV.