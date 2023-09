﻿Mit 1,2 Promille auf dem E-Scooter durch Rostock: Grevesmühlener ist seine Fahrerlaubnis los

Die Party in einem Rostocker Studentenclub endete für einen jungen Mann aus Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) mit dem Verlust seiner Fahrerlaubnis. Er war mit 1,2 Promille mit einem E-Scooter auf dem Radweg unterwegs. Wäre er mit dem Fahrrad gefahren, wäre ihm nichts passiert. Jurist Frank Salesch spricht von „Ungerechtigkeit“ und fordert Lösungen.

Grevesmühlen/Rostock. Die Polizei hat offenbar genau gewusst, wo sie sich aufstellen musste. Im Anschluss an eine Studentenparty in Rostock haben die Beamten jeden rausgefischt, der sich nachts mit einem E-Scooter von einem Club nach Hause aufmachte. Für einen jungen Mann aus Grevesmühlen, der in Rostock studiert, endete die Aktion mit erheblichen rechtlichen Konsequenzen.