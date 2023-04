Die Wege im Fußball kreuzen sich öfter. Am Mittwoch jedoch gibt es in Schönberg eine besondere Begegnung. Zu Gast ist der Rostocker FC im Halbfinale des Landespokals. Trainiert wird der Oberligist von Christiano Dinalo Adigo, einer Schönberger Legende aus glorreichsten Zeiten.

Schönberg. In Schönberg haben sich über viele Jahre Fußballstars aus der Bundesliga die Ehre gegeben. Auch die beiden großen Bosse des FC Bayern München, die jetzt so in der Kritik stehen, haben an der Maurine in einem Pflichtspiel schon die Schuhe geschnürt. Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić kickten im August 2000 in der ersten Runde des DFB-Pokals beim kleinen FC Schönberg. Endstand 4:0 für die Bayern. Die Herren Scholl, Fink, Zickler und auch der ehemalige Grevesmühlener Carsten Jancker hatten getroffen.