﻿Klützer Verein „Kick for Kids“ unterstützt Kinderstation der Unimedizin Rostock

Als Herzensangelegenheit bezeichnet Jens Templin, Vorsitzender von „Kick for Kids“ aus Klütz, sein Engagement für kranke Kinder. Auch in diesem Jahr wurden mit den Spenden Spiel- und Bastelsachen für die Kinderstation der Rostocker Unimedizin gesammelt.

Grevesmühlen. Rund 20 000 Euro hat der Verein „Kick for Kids“ inzwischen mit seinen Fußballturnieren an Spenden eingesammelt. Seit 2018 organisiert der Verein den Kick for Kids-Cup zugunsten krebskranker Kinder mit einer großen Tombola im Klützer Volksparkstadion. Seitdem ließen Fußballnachwuchsmannschaften der F- und E-Jugend den Ball jedes Jahr für krebskranke Kinder rollen. Nur in den Corona-Jahren 2020 und 2021 musste der sportliche Teil ausfallen. Geld wurde dennoch gesammelt.

In diesem Jahr fand das Turnier endlich wieder ohne Auflagen statt. 16 Mannschaften waren angetreten. Am Ende blieb der Zeiger der Spendenuhr bei 6000 Euro stehen. Nutznießer ist erneut die Universitätsmedizin Rostock. In der Kinder- und Jugendklinik verbringen krebskranke Patienten mitunter viele Wochen, um zahlreiche Untersuchungen und Behandlungen zu durchlaufen.