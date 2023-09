﻿Im Netz der Nazi-Handwerker: Wie rechte Aktivisten in MV erfolgreich sind

Schwerin/Jamel. „... Ich werde langsam zu alt für solchen Scheiß, die Nase im Dreck, das Knie im Nacken und die knackenden Schultergelenke, wenn sie dir ‚helfen‘ aufzustehen.“ Sven Krüger (49) aus Jamel meldet sich nach den Hammerskin-Razzien, die auch auf seinem Anwesen in Jamel (Nordwestmecklenburg) stattfanden, in seiner Facebook-Gemeinde zu Wort. Und erntet Zuspruch. Es „gibt ein Leben nach dem Verbotsverfahren“ schreibt er und die Kommentare lauten: „Halt durch“; „Weiter so!“.

Waffen und Sprengstoff bei Razzia sichergestellt

Polizisten haben am 19. September nach dem Verbot der Neo-Nazi-Organisation Hammerskins auch fünf Immobilien in Jamel, Anklam und auf Usedom durchsucht – unter anderem auf dem Grundstück des Neonazis und Abrissunternehmers Krüger und anderer Rechtsradikaler in Jamel. Dabei wurden Waffen, Sprengstoff und rechtsnationale Devotionalien sichergestellt.

Der bekennende Neonazi und Abrissunternehmer Sven Krüger (M.) bei einer Razzia umgeben von Polizisten auf der Terrasse seines Grundstücks mit Firmensitz in Jamel, Gemeinde Gägelow (Nordwestmecklenburg) © Quelle: Jens Büttner/dpa

Der Handwerker Krüger ist der wohl prominenteste Kopf der Nazi-Szene in MV. Er ist aber auch derjenige, der gern den Kopf hinhält in einem rechten Netzwerk in MV, das in zivilgesellschaftliche Institutionen eindringt und seine Gesinnung verbreitet. „Graswurzelarbeit“, nennt sich das in der Szene. Eines der wichtigsten Standbeine ist das rechtsgesinnte Handwerker-Netz von Grevesmühlen bis Usedom.

Beispiele gibt es zur Genüge. Allein in Jamel, Gemeinde Gägelow, logiert gegenüber von Krügers Abrissunternehmen der Ostsee-Hüpfburgen-Verleih von Steffen Meinecke. Über den sagt Birgit Lohmeyer, Organisatorin von „Jamel rockt den Förster“: „Das ist der nette Nazi von nebenan. Der ist bedenklich, weil er mit seinen Hüpfburgen Feuerwehr- und Kinderfeste ausstattet und direkt an die Kinder rangeht.“ Meinecke sagt über seine politischen Aktivitäten nichts: „Reine Privatsache.“

„Das ist der nette Nazi von nebenan!“

Mit Meinecke und Tino Streif, der ein Maschinenbauunternehmen in Schwerin betreibt, ist Krüger über das Mandat der „Wählergruppe Heimat“ – ehemals NPD – in den Gemeinderat von Gägelow eingezogen. Auch ein Mitarbeiter von Krüger, der ebenfalls in Jamel lebt, soll Szenekennern zufolge zur Crew 38, einer Unterstützerorganisation der Hammerskins gehören. Der Mann schweigt dazu.

Auf dem Grundstück von Sven Krüger in Jamelist ein Schild angebracht: „Halt! Reichsgrenze“. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Krüger selbst schweigt ebenfalls. Nach der Razzia sitzt er auf seiner Terrasse und raucht. Betreten des Grundstücks verboten. Auf einem Schild steht: „Halt! Reichsgrenze“. Er winkt ab. Kein Kommentar. Wenige Meter vom Haus entfernt steht ein Wegweiser, der die Entfernungen nach Braunau am Inn (Hitlers Geburtsort) und zu anderen heiligen Nazi-Stätten angibt. In einem Schaukasten rassistische Sprüche, Zitate und Andenken an Weltkriegshelden aus der Region.

Birgit Lohmeyer (65) wohnt seit Jahren in Jameln und engagiert sich unter anderem mit dem jährlichen Open Air „Jamel rockt den Förster“ gegen Rechts. Sie sagt: „Der Hüpfburgen-Verleih in Jamel hofiert die Freiwilligen Feuerwehren in der Region und rühmt sich damit. Der ist offen rechtsradikal und geht direkt an Kinder und Jugendliche ran.“ © Quelle: Martin Börner

Mit Krüger vernetzt sind ein Estrichleger bei Grevesmühlen, ein Maurer in Gützkow, ein Dachdecker in Anklam, ein Gärtner bei Sternberg, ein Bauunternehmer in Wolgast, ein Tankstellenpächter in Lübtheen, ein Baumschneidedienst bei Parchim, ein Schmied bei Teterow. Das haben Rechercheure der Regionalzentren für demokratische Kultur herausgefunden.

Rechtsnationale Posts auf Social Media observiert

Sie beobachten in den Social-Media-Chats deren nationalgesinnte und fremdenfeindliche Posts. Reden möchte keiner. Der rechtnationale Schmied in einem Dorf bei Teterow sagt: „Kümmern Sie sich lieber um die Machenschaften der linken Amadeu-Stiftung als um mich.“

Hammerskins seit 1991 in Deutschland aktiv Die Hammerskins sind eine weltweite rassistische, neonazistische Kaderorganisation, die 1986 in Texas gegründet wurde und die „Reinheit der Rasse“ propagiert und Kriegervorstellungen idealisiert. In Deutschland sind die Hammerskins seit 1991 mit ihrer Propaganda aktiv und in Landesverbänden organisiert gewesen. Die Crew 38 ist ein Unterstützernetzwerk der Hammerskins mit so genannten Prospects als Anwärter für die Bewegung, die sich mit nationalsozialistischen Taten profilieren müssen. Crew 38 steht für die Buchstaben C und H als Kürzel für „Crossed Hammers“. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Neonazi-Gruppierung „Hammerskins“, deren Mitglieder immer wieder durch Gewaltdelikte und illegalem Waffenbesitz aufgefallen sind, vor einer Woche verboten und aufgelöst. Daraufhin durchsuchten Polizeibeamte in mehreren Bundesländern 28 Wohnungen, auch in Jamel, Anklam und auf Usedom, und stellten Waffen, Sprengstoff und rechtsnationale Devotionalien sicher.

Der Extremismusforscher Dr. Daniel Trepsdorf vom Regionalzentrum für demokratische Kultur Westmecklenburg sagt zu Sebastian Richter, Baumpflegedienst in Groß Krams: „Richter ist bekennender Nationalsozialist. Das hat er im NDR kundgetan. Er äußert sich dort zum ‚Tag der Artenvielfalt‘ und spricht mit purem Rassismus auch seine Kunden an.“

Richter, der Vorsitzender der Jungen Nationaldemokraten (JN) und Mitglied der verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) gewesen ist und innerhalb der Bewegung dem radikal-völkischen Flügel zugeordet wird, hat in einem Interview gesagt: „Wie die Insekten in vielfältigen Arten leben, muss auch der Mensch unter sich und seiner jeweiligen Art bleiben. Der weiße Mensch, als Ureinwohner Europas, wird durch andere Menschenarten in seinem Lebensraum bedroht und bedrängt. Das darf nicht sein.“

Fast 1500 Rechtsradikale in MV

In Güstrow hat der mehrfach gewalttätig gewordene Neonazi David M. in einem Boxverein Jugendliche trainiert, bevor er aus dem Verein geflogen ist. In Demmin hat der Schweizer Holocaust-Leugner Bernhard Schaub völkische „Sommercamps“ mit Kindern organisiert, gemeinsam mit lokalen Nazi-Größen.

Der Extremismusforscher Dr. Daniel Trepsdorf vom Regionalzentrum für demokratische Kultur Westmecklenburg in Schwerin geht von einem aktiven Netzwerk von 1450 Rechtsextremen in MV aus. © Quelle: Felix S. Schulz

Und viele hängen zusammen. Trepsdorf geht von 1450 aktiven Rechtsradikalen in MV aus. Die tauschen ihre Springerstiefel gegen eine bürgerlich-familiäre Identität, agieren als autonome Rechtsextremisten mit historisch gewachsenem Kameradschaftsgeist und völkischer Gesinnung über Social Media und unterwandern auf lokaler Ebene zivilgesellschaftliche Institutionen wie Feuerwehren, Jägerschaften, Vereine.

Polizeilich treten diese Handwerker-Köpfe selten in Erscheinung. In Ermittlerkreisen heißt es aber, dass sie auf den szenetypischen Aufmärschen oder Demos gegen Flüchtlingsheime, wie in Upahl, im Hintergrund agieren, die Stimmung anheizen und zur Gewalt anstacheln. Das bestätigt auch Trepsdorf.

