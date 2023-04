﻿Hochschule lädt zum Campus-Tag: Darauf können sich Besucher in Wismar und Warnemünde freuen

Warnemünde/Wismar. Am Donnerstag, dem 11. Mai, ist es wieder so weit: Der Hochschulinformationstag „Campus Ahoi“ der Hochschule Wismar geht in die nächste Runde. Von 9 bis 16 Uhr können sich Studieninteressierte auf dem Wismarer Campus über das Studienangebot der Bildungseinrichtung informieren. „Die Fakultäten und Bereiche werden sich bis ca. 12 Uhr wieder mit vielen speziellen Aktivitäten vorstellen und zum Studium an der Ostsee einladen“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei reicht das Angebot vom Einsatz digitaler Technik im Bauingenieurwesen, wie 360-Grad-Scanner, 3D-Modellierung oder VR-Technik, über Vorführungen in den Laboren für Wasserbau, Geotechnik und Konstruktiven Ingenieurbau bis zum beliebten Leonardo-Brückenbau und weiteren Experimenten.

Fakultäten der Hochschule Wismar stellen sich vor

Im Bereich Maschinenbau/Verfahrens- und Umwelttechnik stehen mit dem Lebenszyklus eines Smartphone „Recycling“, dem Modell einer Windkraftanlage „Erneuerbare Energien“ und einem selbst gebauten Fahrzeug „Mobilität, speziell Wasserstoffantrieb mittels Brennstoffzelle“ gleich mehrere interessante Programmpunkte auf der Liste. Darüber hinaus haben noch der Bereich Elektrotechnik, Informatik und Mechatronik sowie die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und die Fakultät Gestaltung einiges in petto.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Unabhängig davon, welches Studium auf der Wunschliste der Campusgäste steht, können Interessierte an Wohnheim-Rundgängen teilnehmen, die moderne Hochschulbibliothek und die beliebte Ideenwerkstatt „StartUpYard“ besichtigen. Außerdem: „Es wird Vorträge zum dualen Studium, zu Auslandssemestern sowie zum Bafög und zu Stipendien geben“, verrät Hochschulsprecherin Kerstin Baldauf.

Exklusive Einblicke auf dem Campus in Warnemünde

Am Standort Warnemünde öffnet der Bereich Seefahrt, Anlagentechnik und Logistik an den beiden darauffolgenden Tagen seine Türen, am Freitag und am Sonnabend, dem 12. und 13. Mai 2023. Auch dort stehen unterschiedliche Beratungsangebote zur Auswahl.

Führungen durch die verschiedenen Simulatoren des Maritimen Simulationszentrums sind nach Bedarf in Gruppen von je 15 Personen möglich. Neben einem echten Schiffsdampfkessel mit einer kleinen Turbine wird es eine Hauptmaschine mit Hilfsdiesel im Maschinen- und Anlagenlabor zu besichtigen geben. Exklusiv am Sonnabend findet der Wettbewerb „Port2Port race – Die Logistikrallye mit DIY-Schiffchen“ statt.