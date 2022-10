﻿FC Anker auch gegen Pastow siegreich

Das Verbandsligaspiel gegen den SV Pastow war bereits der siebte Sieg im siebten Spiel. Matthias Fink lobt die Geduld seiner Mannschaft und freut sich über einen „running gag“ in seiner Mannschaft.

Wismar. Nächstes Spiel, nächster Sieg. Der FC Anker Wismar scheint mit dem 2:0 (0:0) im Verbandsliga-Heimspiel gegen den SV Pastow dieser Tage konzentriert und geduldig zu agieren. Eine Qualität, die Anker-Coach Matthias Fink gerade mit Blick auf die kommenden Spieltage, sehr gefällt. „Heute haben wir mit viel Geduld einen tiefstehenden Gegner geschlagen. Pastow hat wie erwartet sehr tief und gut verteidigt. Weitere Spiele dieser Art werden in den kommenden Wochen folgen“, prophezeit Fink und ergänzt: „Darauf werden wir vorbereitet sein“.

Anker begann wie gewohnt sehr offensiv, erspielte sich gegen die tief stehenden Pastower jedoch keine klaren Gelegenheiten. Der SV Pastow blieb konzentriert und klärte alle Angriffsversuche der Hansestädter konsequent. Entsprechend torlos ging es nach 45 Minuten in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Hausherren ein dynamischeres und zielstrebigeres Bild. „Wir mussten in der zweiten Hälfte Spieltempo und Zielstrebigkeit erhöhen, schließlich wollten wir auf jeden Fall noch ein Tor schießen“, schildert Matthias Fink. Trotz erhöhtem Tempo dauerte es bis zur 70. Minute, um ein Tor zu bejubeln. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite war es der kurz zuvor eingewechselte Marco Bode, der seine Mannschaft vom Unentschieden erlöste. Auf Höhe des Elfmeterpunktes nahm das Wismarer Urgestein (kam 2014 aus der eigenen Jugend) den Ball an und verwandelte entschlossen zum 1:0.

Der FC Anker hatte nun deutlich mehr Platz und konnte sein Kombinationsspiel aufziehen. In der 84. Minute setzte Marcel Ottenbreit mit seinem 2:0 den Schlusspunkt unter eine gute kämpferische Leistung. Zuvor köpfte Bill Willms eine Flanke von der linken Seite in den Rückraum, wo Ottenbreit lauerte und per Direktabnahme aufs lange Eck den 2:0-Endstand herstellte.

Ottenbreit stellte mit seinem Treffer einen persönlichen Rekord auf. Der Mittelfeldspieler erzielte sein mittlerweile viertes Saisontor und brach damit den Rekord aus der Saison 2019/2020. Damals waren es drei Saisontreffer, eines davon, na klar, gegen den SV Pastow. Für Matthias Fink eine erfreuliche Entwicklung. Fink: „Marcel Ottenbreit ist eigentlich nicht gerade der Torschütze vom Dienst, sondern ist eher im Spielaufbau gefragt. Aber dank der Rotation oder Positionswechseln ist er imer mal wieder vorne zu finden. Es ist mittlerweile bei uns ein „Running gag“, dass er fast in jedem Spiel trifft“, freut sich sein Trainer.

FC Anker: Seide – Ottenbreit, Kodanek, Esdorf (86. Kambs), Willms – Billep, Birkholz, Nehls (67. Bode) – Nevermann, Plawan, Hahnel

SV Pastow: Zimmermann – Lehner, Rudlaff, Laudahn (46. Rode) – Siegmund, Gildemeister, Bode (81. Brenzel), Kuster, Knaack, Schumski, Wandt

Tore: 1:0 Bode (70.), 2:0 Ottenbreit (84.)

Schiedsrichter: Greve

Zuschauer: 128

