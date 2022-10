﻿Geduld bewiesen: Anker Wismar auch gegen SV Pastow siegreich

Online-Termine, elektronische Akten in der Kommunalverwaltung oder intelligente Straßenbeleuchtung mit E-Ladesäulen und WLAN: Die Stadt der Zukunft setzt auf Digitalisierung. Gleich zwei Studien haben die Fortschritte in den Kommunen untersucht. Nachholbedarf gibt es in allen Städten in MV. Wo die Hansestädte im Ranking liegen