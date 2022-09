﻿Gründer aus Mecklenburg gewinnen Innovationspreis für recycelbare Verpackungsfolie

Wismar/Reddelich. Plastiktüten überschwemmen die Meere, sie gefährden Tiere und die Natur. Zwei Mecklenburger wollen das ändern und die Verpackungen künftig dorthin bringen, wo sie ihrer Meinung nach hingehören – in die Biotonne oder zurück in die Recyclingabteilung ihrer Produktionsstätte.

In der wollen sie Verpackungsfolie aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen wie Holz und Stroh herstellen. In zwei Jahren soll es so weit sein. Bis dahin müssen Dirk Hollmann und Stefan Peuß Geld einsammeln. Oder Kooperationspartner finden, die ihre herkömmlichen Plastiktüten gegen biologisch abbaubare ersetzen und deshalb dabei helfen wollen, die Idee von „Cell2Green“ Wirklichkeit werden zu lassen.

Ihre Entwicklung hat die Jury des INNO Awards überzeugt. Sie hat die beiden Männer aus Reddelich (Landkreis Rostock) am Dienstag in Wismar zum Sieger des Innovationspreises gekürt. Damit verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro – eine Hälfte gibt es in bar, die andere als Sachleistung.

In zwei Jahren soll die Produktion starten

Die Freude bei Wissenschaftler Dr. Dirk Hollmann und dem Marketingexperten Stefan Peuß ist groß – genau wie ihre Zuversicht, dass es ihre Verpackungsfolie in den Handel schafft. Das Verfahren steht, nun muss eine Produktionsstätte her. Die erste soll an der Universität in Rostock entstehen. Dirk Hollmann ist Vorsitzender der Klimagruppe Bad Doberan. Er engagiert sich in seiner Heimatstadt für bessere Umweltbedingungen. Sein Anliegen ist es, Menschen zu sensibilisieren, damit sie die Erde mehr zu schätzen wissen. Und er will aktiv dazu beitragen, den Plastikmüll zu reduzieren.

Fünf Technologiezentren im Land In Mecklenburg-Vorpommern gibt es fünf Technologiezentren: Das 3200 Quadratmeter große Informatik Center Roggentin (ICR) ist Kompetenzzentrum für Softwareentwicklung und IT-Dienstleistungen. Es befindet sich an der A19 (Rostock-Süd). Geschäftsführer ist Armin Köhler Weitere Infos gibt es unter www.informatikcenter.de. Das Technologiezentrum Warnemünde (TZW) ist ein ein Hub mit mehr als 80 innovativen Firmen und Start-ups und rund 800 Mitarbeitern. Es ist integriert in einen modernen serviceorientierten Forschungs- und Technologiepark sowie intelligenter Infrastruktur und CoWork STARTrampe 7.0. Geschäftsführerin ist Petra Ludwig (www.tzw-info.de). Das Innovations- und Trendcenter Bentwisch (ITC) bietet aktuell über 45 Firmen aus den Bereich Forschung und Entwicklung, Dienstleistung, Handwerk und Produktion in drei Gebäuden auf 6800 Quadratmetern Räume an. Geschäftsführer ist Stephan Busekow (www.itc-bentwisch.de). Der Greifswald: Wissenschafts und Technologiepark Nord Ost (WITENO) in Greifswald ist ein Zusammenschluss von drei Technologie- und Gründerzentren: dem Technologiezentrum Vorpommern, dem BioTechnikum Greifswald sowie dem CoWork „Alte Mensa“. Er ist 11 000 Quadratmeter groß, umfasst Cowork-, Büro- und Laborflächen. Ein weiteres Zentrum steht am Uni-Campus mit 5500 Quadratmetern kurz vor der Eröffnung. Ansprechpartner ist Dr. Wolfgang Blank (www.witeno.de) Das Technologie- und Gewerbezentrum Schwerin/Wismar (TGZ) wurde 1990 gegründet. Es bietet an den Standorten Schwerin und Wismar derzeit 110 Unternehmen auf 23 000 Quadratmetern Büro-, Labor- und Produktionsflächen an sowie kostenlose Vorgründerbüros. Geschäftsführer sind Klaus Seehase und Liesbeth Homp (www.tgz-mv.de).

„Momentan werden in Europa jährlich über 50 Millionen Tonnen an nicht abbaubarem Plastikmüll produziert, davon sind allein 40 Prozent Verpackungsmaterialien, die nur im geringen Maße recycelt werden. Über 70 Prozent des Plastikmülls wird zur Energiegewinnung verbrannt. Die natürliche Zersetzung des Kunststoffes würde mindestens 500 Jahre dauern“, berichten die Entwickler. Ihr Start-up ist in Gründung. Ihr Anspruch lautet: „Mit unserer Folie wollen wir die Welt revolutionieren, ein Stück besser machen.“ Wird die hergestellt, soll sie neben der Biotonne auch zum Werk zurückgebracht werden. „Um sie wieder als Rohstoff zu nutzen, auch um Rohstoffe einzusparen.“

Zwei Minuten Zeit, um Ideen zu präsentieren

Insgesamt hatten sich 24 Teams junger Wissenschaftler, Kreativer und Gründer für den INNO Award beworben, auch aus anderen Bundesländern. Die Finalisten hatten dann vor der Verleihung jeweils zwei Minuten Zeit, um ihre Ideen und Entwicklungen dem Publikum im Technologie- und Gewerbezentrum vorzustellen. Damit auch niemand überzieht, hat eine große Uhr mitgezählt. Kurze Präsentationen „passen zu unserem sportlich-fitten Lifestyle“, erklärte Moderatorin Doreen Heydenbluth-Peters. Und tatsächlich gelang es allen, das Limit zu halten. Manche Pitches – wie das in der Gründerszene genannt wird – waren sogar schon früher fertig.

Am Ende überzeugten drei Entwicklungen aus der Region Rostock. Über den zweiten Preis und 6000 Euro freuen sich Fabian Nokodian und Robert Kracht von der Rostocker Medventi GmbH. Mit ihrem Pflegerufsystem „Helpchat“ soll mehr Zeit für die Pflege geschaffen werden. Das digitale Pflegerufsystem überträgt komplexe Informationen sehr schnell und vermeidet so Laufwege von Pflegekräften. So können zum Beispiel gleich Schmerztabletten mit ins Zimmer gebracht werden, wenn vorher die Infos, was der Patient benötigt, digital übermittelt werden. Auch Wünsche von Patienten mit anderen Sprachen können übersetzt werden. Getestet wird das innovative Rufsystem bereits – die ersten Ergebnisse sind überzeugend.

Prozesse im Handwerk werden vereinfacht

Der dritte Preis geht an die Rostocker Artesa GmbH, die eine App für Handwerksbetriebe entwickelte. Die Gründer des Unternehmens Marvin Fink, Frederik Schmatz und Jonas Richter entwickelten eine individuell anpassbare Web-Applikation. Die hilft Handwerksbetrieben, Planungs- und Kommunikationsprozesse zu vereinfachen und alle beteiligten Mitarbeiter des Betriebes über den Ist-Stand auf der Baustelle zu informieren. Mit Artesa lässt sich schnell und flexibel auf Planungsänderungen reagieren und die Mitarbeiterzufriedenheit wächst. Wissenschaftlich eingebunden ist das Projekt am Fraunhofer IGP und am Lehrstuhl für Fertigungstechnik der Universität Rostock.

„Die Entscheidung fiel der Jury schwer, weil viele der eingereichten Ideen großes Potenzial besitzen“, betonten Wolfgang Blank und Armin Köhler, Vorstände des Verbundes der Technologiezentren, die zur Preisverleihung begrüßten. Im Blick der Bewerber waren große Themen der Zeit, wie moderne Umwelttechnologien, Lösungen für den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen und praktikable digitale Produkte für das Handwerk. Wolfgang Blank lobte die zahlreichen hochkarätigen Bewerbungen, die davon zeugten, dass „die Start-up-Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern exzellent ist und kluge Köpfe hervorbringt“. Der INNO Award locke mit attraktiven Preisgeldern, schaffe aber auch Aufmerksamkeit für die Geschäftsidee und helfe bei der Umsetzung der Projekte. „Unternehmensgründer benötigen Business Angel, die sich auch finanziell engagieren. Wir versuchen beide Seiten zusammenzubringen.“ In den Technologiezentren stünde die technische Infrastruktur mit Gewerbeflächen, Räumlichkeiten und vor allem Beratungskompetenz zur Verfügung. Die fünf Gründer- und Technologiezentren in Mecklenburg-Vorpommern sind mit ihren derzeit 350 Unternehmen eine gute Adresse als Ansprechpartner. Dort wurden in den vergangenen Jahren mehr als 2000 Unternehmen unterstützt und mehr als 10 000 Arbeitsplätze geschaffen.

Der Wettbewerb um den INNO Award wird von Wirtschaftspartnern gefördert. Dazu zählen von Beginn an die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, das Beratungsunternehmen ECOVIS Grieger Mallison und seit diesem Jahr die ESB Invest Vorpommern GmbH. Weitere Infos unter: www.inno-award.de