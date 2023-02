﻿Hansa-Profis Frederic Ananou und Simon Rhein locken Fans zur Autogrammstunde nach Kritzow

Hansa Rostock macht seine Fans glücklich: Zwei Spieler des Koggenklubs waren zur Autogrammstunde in Kritzow bei Wismar. Frederic Ananou und Simon Rhein haben Shirts und Karten signiert. Alles erlaubt war jedoch nicht, wie der Reporter erfahren musste.

Wismar/Kritzow. Hansa ruft und die Fans kommen: Schon eine Stunde vor der Autogrammstunde bei Treppenbau Plath in Kritzow vor den Toren Wismars stehen die ersten Anhänger des Rostocker Fußballclubs am Dienstag vor der Tür.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pünktlich 18 Uhr rollt das Auto mit Abwehrspieler Frederic Ananou und Simon Rhein (Mittelfeld) auf das Firmengelände. Kevin Handke aus Neubukow (25) ist längst da: „Für Hansa ist kein Weg zu weit.“

Frederic Ananou, 25, in München geboren, vier Länderspiele für Togo, und Simon Rhein, 24, machen das gut. Autogrammkarten, Schals und Shirts werden reihenweise signiert. Hansa-Mitglied Tino Jagdmann und Stephanie Miklosch aus Wismar sind glücklich. Sie glauben an Hansa und den Klassenerhalt. Am Sonntag werde bei St. Pauli 2:1 gewonnen, sagen sie.

Zu den strahlenden Gesichtern zählen Otto (6) und Leonie (13). Mutter Franzi Utermarck aus Neukloster ist ebenso Fan des Zweitligisten wie Vater Danny. Beim nächsten Heimspiel gegen den Karlsruher SC ist die Familie dabei. „Da gewinnen wir 2:1“, ist Otto überzeugt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chef von Treppenbaufirma in Kritzow bei Wismar begeistert

150 Fans lassen sich die Autogrammstunde nicht entgehen. Wer möchte, bekommt Würstchen und Bier. „Ist das nicht klasse, dass so viele Leute gekommen sind“, sagt Hausherr Robert Plath.

Am 1. Februar 1989 hatte Vater Adalbert Plath den Grundstein für das Familienunternehmen gelegt. Im ehemaligen Hühnerstall auf dem Hof in Wangern auf Poel wurden im Einmannbetrieb die ersten Treppen hergestellt. Heute zählt das Unternehmen rund 50 Beschäftigte und eine 3300 Quadratmeter große Produktionshalle in Kritzow.

Roy Wendt von der Insel Poel lässt ein Shirt für seinen Sohn Dustin Kaiser signieren. Die Niederlage gegen Darmstadt haben beide gesehen, jetzt hoffen sie auf Punkte. Auch Fabian Stellmacher (17) aus Groß Stieten ist für eine Unterschrift gekommen. Er ist seit einem Jahr bei Hansa-Spielen dabei.

Mit sieben Jahren hat Soraya ihr erstes Spiel der Rostocker live gesehen. Und dann auch noch gegen St. Pauli. Mutti Marie Hofmann aus Krassow (Nordwestmecklenburg) ist so oft wie möglich im Stadion. Unterschrift, ein Foto ihrer Tochter mit den Profis – der Abstecher hat sich gelohnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fragen zum Spielergebnis gegen St. Pauli nicht erwünscht

Einen Korb fängt sich nur der OZ-Reporter ein. Der möchte von Frederic Ananou wissen, was am Sonntag gegen St. Pauli drin ist. Der junge Mann blickt etwas verlegen und verweist auf das Medienteam, das mit angereist ist. Fragen seien nicht erwünscht, auch nicht zum gewünschten Spielergebnis. Heute werden nur Autogramme geschrieben. Ups, so ist das. Andere Vereine und Sportarten sind da lockerer.

Eingefädelt hat die Autogrammstunde Gerd Allmendinger. Der Präsident des Wismarer Fußballvereins FC Anker ist Geschäftsführer des IT-Unternehmens Soft Clean. Mit seinem Unternehmen ist er Premiumsponsor bei Hansa Rostock.

Lesen Sie auch

Allmendinger hat eine Loge im Ostseestadion und wirbt auf Banden. Der Sponsorenvertrag beinhaltet auch PR-Termine. „Da wir nicht über geeignete Räumlichkeiten verfügen, machen wir das bei einem befreundeten Unternehmen“, so Gerd Allmendinger.