Hansa-Ikone Gerd Kische kommt zum ersten Legenden-Talk von Anker Wismar

Hansa-Spieler, Nationalspieler, Olympiasieger: Gerd Kische ist der erste Gast beim neuen Legenden-Talk von Anker Wismar im Klubhaus am Jahnplatz. Der findet am 31. März statt und wird von Arvid Langschwager moderiert. Der Verein hat Zusagen von weiteren Prominenten aus der Fußballwelt.

Wismar. Mit einem neuen Format möchte der FC Anker Wismar auch außerhalb des Rasens für Unterhaltung sorgen. Der Legenden-Talk erlebt am Freitag, 31. März, seine Premiere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu Gast wird der 63-fache DDR-Nationalspieler Gerd Kische sein. Für den FC Hansa Rostock bestritt der Verteidiger 182 Oberligaspiele in zwölf Jahren. Sein größter Erfolg war Olympia-Gold 1976. In Kanada bestritt er alle Spiele. Mit Kische als rechtem Verteidiger gewann die DDR das Finale mit 3:1-Sieg gegen Polen.

Kische war beim 1:0-Sieg bei der WM 1974 dabei

Beim Legenden-Talk wird auch auf die WM 1974 zurückgeblickt. Kische war beim überraschenden 1:0-Sieg der DDR über das bundesdeutsche Team dabei. Seinen Gegenspieler Heinz Flohe beherrschte er dabei nach Belieben. Wie war das damals?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Libero Franz Beckenbauer (M.) versucht die Flanke des aufgerückten DDR-Abwehrspielers Gerd Kische (l.) abzublocken, Mittelfeldspieler Paul Breitner (r.) schaut aus der Distanz zu. Die DDR gewinnt am 22.6.1974 vor 60 000 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion das Gruppenspiel der Fußball-WM gegen die Elf der Bundesrepublik Deutschland am Ende sensationell mit 1:0. © Quelle: Werner Baum / dpa

Über diese und noch viele weitere spannende Geschichten wird Gerd Kische am 31. März erzählen. Moderator Arvid Langschwager (Fanradio FC Hansa) wird Kische, der nach der Wende auch Hansa-Präsident war und beim FC Anker Wismar im Jahr 2000 ein kurzes Intermezzo als Manager gab, mit seiner lockeren Art einige spannende Geschichten aus der Fußballwelt entlocken.

Zusagen von Pagelsdorf, Marien und Pieckenhagen

Der Legenden-Talk soll in loser Folge fortgesetzt werden. Es gibt weitere prominente Zusagen von Frank Pagelsdorf, unter anderem Trainer bei Hansa Rostock und beim HSV, Hansa-Vorstandschef Robert Marien und Hansa-Manager Martin Pieckenhagen.

Anker-Präsident Gerd Allmendinger: „Wir wollen einen unterhaltsamen Talk rund um den Fußball bieten, und das möglichst mit Leuten rings um Wismar und aus Norddeutschland. Wir freuen uns auf Gerd Kische, auf einen der bekanntesten Rostocker Fußballnationalspieler. Es gibt nicht viele Olympiasieger aus Rostock, einer kommt zu uns.“

Für den Talk in Wismar vorab auf Anker-Website anmelden

Der Legenden-Talk beginnt am 31. März um 18.30 Uhr in der früheren Gaststätte des Klubhauses am Jahnplatz in der Goethestraße 12. Die Veranstaltung ist kostenlos. Es wird um Spenden für den Anker-Nachwuchs gebeten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Für Getränke und Snacks wir gesorgt. Für die bessere Planbarkeit bittet der Verein zeitnah um vorherige Anmeldung über die Anker-Webseite (www.fc-anker.de).