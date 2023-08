﻿Kling, klang: Poeler Kogge segelt auf der Hanse Sail mit der Band Keimzeit über die Warnow

Wismar/Rostock. Während einige Traditionssegler in diesem Jahr die Hanse Sail in Rostock nicht ansteuern, sind Wismars bekannteste Schiffe mit dabei: die Poeler Kogge „Wissemara“ und der Lostenschoner „Atalanta“. Beide haben im Stadthafen festgemacht und nehmen dort mehrmals täglich Passagiere an Bord.

Darunter ist auch die Band Keimzeit. Die Musiker sind mit dem Lied „Kling Klang“ berühmt geworden. Sie haben die Kogge für drei Ausfahrten gebucht und für ihre Törns Tickets verkauft – mit Erfolg. Ihre Auftritte auf der Warnow sind ausverkauft – genau wie die Ausfahrten an allen vier Sail-Tagen. „Nur für die Rückfahrt nach Wismar gibt es noch ein paar freie Plätze“, freut sich Gerd Lemke vom Förderverein über die große Nachfrage.

Die Poeler Kogge hat auf der Hanse Sail in Rostock die Segel gesetzt. Die Band Keimzeit spielt an Bord der „Wissemara“. © Quelle: privat

Seit 2009 lädt die Band zu diesen besonderen Konzerten ein. Bei denen können die Passagiere nicht nur die Musik genießen, sondern auch den Ausblick, den die Warnow vom Stadthafen bis nach Warnemünde und zurück bietet. Wenn die Segel gesetzt werden, macht die Musik Pause – auch dann, wenn es aus den Koggenkanonen der „Wissemara“ knallt. Die werden abgefeuert, um vorbeifahrende Schiffe zu grüßen.

Viele Firmen buchen die Wismarer Schiffe

Zu täglich zwei Ausfahrten lädt die Kogge auf der Hanse Sail ein. Eine jeweils zwölfköpfige Crew kümmert sich um die Passagiere. Die sind meist Mitarbeiter und Gäste von Firmen, die das Schiff ebenfalls komplett buchen. Die Unternehmen kommen zum Beispiel aus Rostock, von der Insel Usedom und aus Wismar. Sie sind der Kogge seit Jahren treu. Deshalb sind viele Ausfahrten im Vorfeld schon ausgebucht und die übrigen Törns dann auch sehr schnell. Wer mal dabei sein möchte, muss deshalb lange vorher einen Platz buchen.

Die „Atalanta“ wird ebenfalls von vielen Firmen wie der Dekra Rostock gebucht und sogar vom Hanse-Sail-Büro. „Mit den Mitarbeitern hat sich im Laufe der Zeit eine schöne Freundschaft entwickelt, weshalb sie immer bei uns mitfahren“, berichtet Lutz Sünkeler, Vorsitzender des Fördervereins. Acht Ausfahrten sind insgesamt während der maritimen Großveranstaltung geplant – auch sie sind alle ausgebucht. Manche Firmen buchen neben dem Lotsenschoner ebenfalls Musiker zur Unterhaltung der Passagiere. Ein Musiker aus Wismar hat so auch schon mal an Bord ein Konzert gegeben – Öxl.

Lutz Sünkeler, Kapitän der „Atalanta“, lässt Mareen Machner auch mal ans Steuer des Traditionsschiffes aus Wismar. © Quelle: Michaela Krohn

Schwedische Traditionssegler haben abgesagt

Die Einnahmen werden zum Erhalt der Schiffe genutzt. Die nach Rostock und wieder zurück zu steuern, ist sehr aufwendig. Trotzdem ist der Besuch der Hanse Sail ein Muss für beide Crews. „Die Hanse Sail besuchen eine Million Gäste, wenn die uns sehen, kommen einige davon vielleicht später nach Wismar, um mit uns in See zu stechen“, so Gerd Lemke.

Eine Woche nach der Hanse Sail fahren die Schiffe beim Schwedenfest in Wismar mit Passagieren raus. Wer dann mit an Bord will, muss sich beeilen. Auch für diese Törns gibt es nur noch wenige Restplätze. „Manchmal werden Buchungen abgesagt, deshalb lohnt es sich, noch einmal nachzufragen“, sagt Gerd Lemke.

Der Lotsenschoner „Atalanta“ unter vollen Segeln in der Wismarbucht. © Quelle: Förderverein Lotsenschoner Atalanta

Aufgrund der stürmischen Tage im Vorfeld der Hanse Sail haben vier schwedische Traditionsschiffe ihre Teilnahme abgesagt. Dazu gehören der schwedische Kutter „Sarpen“, das schwedische Segelschiff „Klara Marie“, das Dampfschiff „George Stephenson“, das unter der Flagge der Cayman-Inseln fährt, sowie der deutsche Schaufelraddampfer „River Star“. Ihnen ist die Anreise zu gefährlich gewesen. Damit sind von den ursprünglich geplanten 150 Schiffen aus sieben Nationen nun nur noch 146 in die Hansestadt gekommen.

