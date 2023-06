Passee: Schwerer Verkehrsunfall mit drei jungen Rostockern – Beifahrer in Lebensgefahr

Passee. Bei einem Autounfall sind im Landkreis Nordwestmecklenburg drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Alle kommen aus Rostock.

Der 19-jährige Fahrer kam mit dem Wagen am Montagabend unweit von Passee in einer Kurve von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Dabei wurde der 23-jährige Beifahrer lebensbedrohlich verletzt und kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, eine 21 Jahre alte Mitfahrerin wurde ebenfalls verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat einen Dekra-Gutachter eingesetzt, der die genaue Unfallursache aufklären soll. Der Wagen war in einer Rechtskurve auf der Landesstraße 104 nach links von der Straße abgekommen. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Die Fahrbahn musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen über mehrere Stunden voll gesperrt werden.

OZ