Zum achten Mal wird der Erhard-Bräunig-Preis für ehrenamtlich Engagierte verliehen – zu Ehren des tödlich verunglückten ehemaligen Landrats Nordwestmecklenburgs. Seine Frau blickt voller Warmherzigkeit auf die Zeit mit ihm zurück.

Naschendorf/Wismar. Unfassbar. Unbegreiflich. Unsäglich traurig. Anders lässt sich der 7. August 2015 für viele nicht beschreiben. An jenem Morgen um 8.20 Uhr war Plüschows Bürgermeister und Nordwestmecklenburgs ehemaliger Landrat Erhard Bräunig bei einem tragischen Unfall auf der B 105 ums Leben gekommen. Ein Autofahrer bog aus Richtung Grevesmühlen kommend in Richtung Hamberge ab und hatte den begeisterten Radfahrer übersehen. Der 69-jährige Familienvater verstarb noch an der Unfallstelle.