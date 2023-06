Juni 1953: Was beim blutigen Volksaufstand in Wismar passierte und wie ein Konzert das Thema aufgreift

Wismar. „Nie wieder Krieg, für keinen Sieg verrecken“, klingt es aus dutzenden Kehlen der Wismarer Kantorei unter der Leitung von Christian Thadewald-Friedrich. Die immer noch aktuellen Zeilen von Eckart Reinmuth zur Musik von Karl Scharnweber (beide aus Rostock) sorgen für Gänsehaut.

Zeitgenössische Musik

Seit Wochen proben die Sängerinnen und Sänger am „Psalmenkonzert 1953“, dem zeitgenössischen Werk für Alt, Bariton, Bass, gemischten Chor, Tenorsaxofon/Flöte, Posaune, Klavier, Perkussion, Kontra- und Elektrobass, das am 17. Juni 2003 in der Rostocker Nikolaikircheuraufgeführt wurde. 20 Jahre später erklingt es wieder in Wismar (17. Juni, 19.30 Uhr in St. Georgen) und Rostock (18. Juni, 19 Uhr Nikolaikirche).

Einblick in die Wismarer Probe zum Psalmenkonzert Vom Volksaufstand in Wismar gibt es keine Fotos oder Videos, dafür von der Probe zum Konzert, was an die Ereignisse erinnern soll. © Quelle: Kantorei Wismar

„2023 jähren sich die Ereignisse des 17. Juni 1953 zum 70. Mal – Anlass genug, an diedamaligen Ereignisse zu erinnern und sie vor dem Hintergrund unserer Gegenwart und ihrerProbleme erneut zu reflektieren“, beschreibt der Rostocker Theologe Eckart Reinmuth.

Erinnern an vergessene Ereignisse von vor 70 Jahren

Beim Volks- und Arbeiteraufstand um den 17. Juni 1953 kam es in der DDR zu einer Welle von Streiks und Massendemonstrationen, die teilweise durch Truppen der Sowjetarmee und der Polizei gewaltsam beendet wurden. Die sowjetischen Besatzer riefen das Kriegsrecht aus, mindestens 55 Menschen starben beziehungsweise wurden zum Tode verurteilt. Das SED-Regime inhaftierte mehr als 15 000 Menschen – Tausende wurden zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

„Auch in Wismar war einiges los“, berichtet Stadtarchivar Dr. Nils Jörn. 1400 Arbeiter beteiligten sich an den Arbeitsniederlegungen, circa 400 von der Mathias-Thesen-Werft, 600 vom Preß- und Schmiedewerk „Hein Fink“ und 400 vom VEB Stahlbau. In den Quellen heißt es dazu: „Die Demonstranten, die noch auf der Volkswerft versammelt waren, wurden durch die Angehörigen des BS zurückgedrängt und durch den Einsatz der Sowjetarmee (durch Warnschüsse) aufgelöst.“

Was war in Wismar los?

Allerdings deutete in Wismar vorher nichts auf einen Streik hin: „Als jedoch nach Bekanntwerden des Ausnahmezustandes von der sowjetischen Kommandantur ein Kommando sowjetischer Soldaten und zwei Panzer zum Schutze der Werft (...) eingesetzt wurden und über diese Maßnahme keine genügende Erklärung folgte, sahen die Werktätigen darin eine Art Belagerungszustand. Sie waren der Meinung, dass sie durch diese Maßnahme gezwungen werden sollten, ihre Arbeit durchzuführen, und ihnen das Recht der freien Meinungsäußerung genommen wird ...“

Nils Jörn: „In der Zeitung haben sich diese Unruhen natürlich nicht niedergeschlagen, aber das überrascht ja eigentlich nicht.“ Umso wichtiger ist nun das Erinnern, gerne mit den Möglichkeiten zeitgenössischer Musik. Die Musik bewegt, insbesondere, weil viele sich dieser Ereignisse nicht bewusst sind.

Berührende Musik

Kantor Christian Thadewald-Friedrich berichtet von den Proben, bei denen auch mal Tränen fließen. Die Musik beschreibt die Gedanken von damals, acht Jahre nach Kriegsende. „Mit der Angst vor Meinungsäußerungen, Abhören – das schwebt da alles mit inklusive der Angst, die alle noch 1989 hatten, dass wieder Panzer fahren und Soldaten aufmarschieren ...“ Dazu kommt mit den eingeflochtenen biblischen Worten aber auch die Hoffnung.

„Wehrt euch, steht auf ...“, singt der Solist. „Macht nicht mehr mit. Sie haben euch betrogen, mit jedem Plan, mit jedem Soll. Ihr werdet angelogen“, antwortet der Chor. „Sie wollen euch in Uniformen stecken ... Nie wieder Krieg, für keinen Sieg verrecken ... Nie wieder ...“

Info: Der Eintritt zum Wismarer Konzert kostet 15 Euro (ermäßigt 10) zuzüglich Vorverkaufsgebühr, Karten gibt es bei der Tourist-Information Wismar sowie an der Abendkasse.

