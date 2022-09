Wismar/Rostock. Viele Brieftauben sind bei ihren Besitzern gurrende, kleine Stars. Denn sie können Hunderte Kilometer in wenigen Stunden zurücklegen. Burghard Heiden kümmert sich seit 50 Jahren um die schnellen Vögel, zurzeit hat er um 70. Darunter sind viele schnelle Flieger – auch jüngere – wie ein Täubchen, das erst in diesem Jahr schlüpfte. Das hat trotz des jungen Alters anscheinend schon sehr viel Spaß daran, im Eiltempo durch die Lüfte zu sprinten. Vier Wettbewerbsflüge hat die Brieftaube in den zurückliegenden Monaten absolviert – „und schon zwei Preise gewonnen“, berichtet der 72-Jährige stolz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch beim vierten Flug ist es nicht so glattgelaufen wie bei den vorherigen Wettbewerben. Statt zurück nach Wismar zu fliegen, ist die Taube vom Kurs abgekommen und im Gewahrsam der Bundespolizei gelandet. Nicht im Gefängnis, sondern in einem Pappkarton.

Hungrig vor einer Bäckerei entdeckt

Eingefangen haben die Bundespolizisten die Taube am Hauptbahnhof Rostock. Dort waren sie am Sonntag wegen des Fußballspiels des FC Hansa Rostock gegen Hannover 96 eingesetzt. Gegen 16 Uhr entdeckten sie die Brieftaube. Die hatte sich am Seiteneingang einer Bäckerei niedergelassen und pickte hungrig Essensreste vom Boden auf. Einer der Bundespolizisten erkannte sofort, dass es sich nicht um eine frei lebende Taube, sondern um eine Brieftaube von einem Züchter handelt. Deshalb fing er das Tier ein und steckte es in einen Pappkarton.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da die Taube einen Ring mit wichtigen Daten zu ihrer Identifikation trägt, wurde ihr Halter schnell ausfindig gemacht: Burghard Heiden, ein erfahrener Züchter aus Wismar. Seit 50 Jahren geht er dem Hobby nach – mit viel Freude. Er liebt seine Tiere und macht sich deshalb sofort auf den Weg, als er von den Bundespolizisten über den Fund informiert wird. Immerhin ist diese Taube eine seiner Besten aus dem Jahrgang 2022. „Sie hat sich wohl verflogen“, vermutet der Rentner. Per Kabinenexpress – einem Lastwagen mit Tränk- und Belüftungssystem – sei sie mit vielen anderen geflügelten Konkurrenten nach Polen gebracht worden.

Züchter Burghard Heiden holt seine Brieftaube bei der Bundespolizei ab. © Quelle: Bundespolizei

Lesen Sie auch

280 Kilometer unter drei Stunden geflogen

Ihre Aufgabe: Von dort so schnell wie möglich wieder zurück nach Hause finden. 280 Kilometer wären es bis nach Wismar gewesen. Die haben weitere Tauben von Burghard Heiden schneller gemeistert wie ein Auto. „Der Start war am Sonnabend um acht Uhr, um 10.45 Uhr war meine erste Taube wieder hier“, berichtet der Züchter. Doch seine vielversprechende Nachwuchsfliegerin kam diesmal nicht an – dafür ein Anruf der Bundespolizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die hat an den Bahnanlagen immer wieder mal mit Tieren zu tun. Aber Brieftauben hätten sie noch nicht so oft helfen müssen, teilt Frank Schmoll von der Bundespolizeiinspektion in Rostock mit. Den Vorfall kommentiert er mit Humor: Die Taube könnte sich verflogen haben oder sie wollte wegen der momentanen Flugpreise lieber mit der Bahn reisen.

Anfang der Flugpost Die Brieftaube ist eine Taubenrasse, die sich durch ihre besondere Orientierung, ihr ausgeprägtes Heimfindevermögen und ihre Fähigkeit in kürzester Zeit weite Strecken zurückzulegen, auszeichnet. Sie stammt von der Haustauben ab. Früher wurden Brieftauben verwendet, um Nachrichten zu übermitteln; die Taubenpost war der Anfang der Flugpost. Heute werden die Fähigkeiten der Brieftauben durch die Brieftaubenzucht erhalten. Dazu werden die Brieftauben auf Distanzflügen trainiert. Die Brieftaubenzüchter verstehen ihr Hobby im Allgemeinen als Sport, ähnlich dem Pferde- und Hundesport.

Burghard Heiden vermutet, dass der Wind die Orientierung des jungen Vogels gestört hat. Dass er losfahren und gestrandete Tauben einsammeln muss, „gehört dazu“, betont er. Vor allem jungere Tauben lernen noch, sich bei allen Widrigkeiten zurechtzufinden. Er bedauert, dass sich nur noch wenige junge Leute für den Brieftaubensport begeistern. „Das Hobby ist aber auch sehr zeitintensiv und teuer“, erklärt Burghard Heiden.

Wer als Junger bei den Züchtern dabei ist, stammt meist aus einer Taubenzüchterfamilie. Doch auch sein Sohn schaffe es zeitlich leider nicht, den Sport auszuüben. „Es ist sehr schade, dass es insgesamt so wenig Nachwuchszüchter gibt“, bedauert Burghard Heiden. Er will so lange weitermachen, wie er es körperlich schafft und hofft auf weitere Preise mit seinem Täubchen. Das hat der Wismarer sicher nach Hause gebracht und will es nun wieder liebevoll aufgepäppeln.