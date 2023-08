﻿Wismarerin prangert Lehramtsstudium in MV an: „Deswegen will hier niemand Lehrer werden!“

Wismar. „Deswegen will niemand mehr Lehrer werden, deswegen haben wir diesen massiven Lehrermangel!“ Saskia Schuldes prangert die derzeitige Ausbildung von Lehrkräften in Mecklenburg-Vorpommern an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie studiert Lehramt fürs Gymnasium in den Fächern Musik und Spanisch in Rostock an der Universität beziehungsweise der Hochschule für Musik und Theater – bei der Fächerkombination geht das nur so.

Wismarerin wünscht sich praxisnahes Studium

Die Wismarerin erklärt das Problem an einem konkreten Beispiel. Für Spanisch lernt die 28-Jährige unter anderem Theoretisches über die spanische Theatergeschichte im 17. Jahrhundert. Auf die Frage, wann und wie sie das für den Spanischunterricht an einer gymnasialen Oberstufe mal gebrauchen kann, wusste der Dozent keine befriedigende Antwort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Höhere (Grundschul-) Mathematik für angehende Lehrer?

Beispiel Nummer zwei: „Als angehender Grundschullehrer lernt man fast das Gleiche wie im Bachelorstudium Mathematik“. Sprich die höhere Mathematik. Dazu heißt es auf der Webseite der Uni Rostock: „Dabei werden mathematische Inhalte aus der Sekundarstufe I und II aufgearbeitet und z.T. neu strukturiert.“ Heißt: Abiturwissen Mathematik für Grundschullehrerinnen und -lehrer.

Prof. Dr. Andreas Diettrich, geschäftsführender Direktor des „Zentrums für Lehrkräftebildung und Bildungsforschung“ an der Universität Rostock, gibt der jungen Frau recht: „Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer sitzen bei den Fachstudenten mit in der Vorlesung, die vielleicht mal zu dem Thema promovieren wollen.“

Das sei usus, auch an anderen Universitäten. Im Idealfall, so der Fachmann, gäbe es konkrete Fachmodule für Lehramtsstudierende. Immerhin sei die „pädagogische Arbeit die Kernarbeit von Lehrkräften.“ Bei den Inhalten im fachlichen Teil des Studiums müsste genauer geguckt werden, was man braucht. Aber: „Grundschullehrkräfte werden oft auch bis zur 10. Klasse eingesetzt“, deswegen die weiterführenden Kenntnisse.

Zu viele Studienabbrecher in MV

Laut dem Ministerium für Wissenschaft MV haben zuletzt bei den allgemeinbildenden Lehramtsstudiengängen 55 Prozent der Studierenden den Studiengang gewechselt oder ganz aufgegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Gleichzeitig sind die Lehrkräfte in MV besonders alt. Laut Bundesamt für Statistik gehen in den kommenden 15 Jahren über die Hälfte aller Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand – mehr als im Bundesdurchschnitt.

Fast fünf Jahren Fachwissen, erst dann kommt die Praxis

Allgemein studieren angehende Lehrerinnen und Lehrer zehn Semester bis zum ersten Staatsexamen, dann folgt das Referendariat und mit dem zweiten Staatsexamen das Ende des Studiums. Saskia Schuldes: „Man studiert fünf Jahre fast ausschließlich Fachwissen, dann erst kommen die eineinhalb Jahre Referendariat, in dem man selbst unterrichten darf.“

An der Uni Greifswald wurde bereits für den Studiengang Lehramt an Grundschulen ein Praxistag eingeführt. Die Studierenden verbringen einen Tag in der Woche in Schulen. Das neunte Semester findet fast vollständig in der Schulpraxis statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um Lehrerfahrungen hat sich Studentin selbst gekümmert

Saskia Schuldes hat sich selbst um Schulpraxis gekümmert. Sie unterrichtet seit drei Jahren unter anderem Spanisch an einem Wismarer Gymnasium, acht Stunden die Woche. Wieso sie das als Studentin schon darf? „Weil krasser Lehrermangel ist!“

Quereinstieg ist einfacher

Saskia Schuldes könnte mit ihrem Spanischwissen und der musikalischen Begabung schon längst als Quereinsteigerin voll unterrichten. Aber sie will das Studium beenden. Dass dem Lehrermangel mit Quereinsteigern statt eines besseren, praxisorientierten Studiums begegnet wird, frustriert sie und viele Kommilitonen.

Die Lösung sähe sie in einem dualen Lehramtsstudium mit Theorie im Hörsaal und paralleler Praxis an der Schule. „Gibt es vereinzelt schon.“ Aber nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Saskia Schuldes hofft, dass sich das ändert.

Prof. Dr. Diettrich warnt aber davor, die jungen Studierenden zu früh an die Schulen zu schicken und zu „verheizen“. „Auch Medizinstudenten würden Sie nicht in den ersten Semestern an sich ran lassen. Die Lehramtsstudierenden dürfen nicht billige Lehrkräfte sein. Sie sollen nicht unterrichten, weil Lehrer fehlen, sondern es als Anwendung des Gelernten verstehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warten auf die Novellierung des Lehrerbildungsgesetz

Aus Sicht der Universität Rostock müssen Lehrkräfte auf dem gleichen Niveau professionell ausgebildet werden wie beispielsweise Ärzte oder Juristen. Ob sich an der Struktur des Lehramtsstudiums etwas ändert, bleibt laut Uni Rostock abzuwarten – Stichwort Novellierung des Lehrerbildungsgesetzes bis Mitte 2024.

Der bisherige Entwurf stärkt auch die Lehrkräfte im Seiteneinstieg. Die brauchen im Entwurf als formale Mindestvoraussetzung eine abgeschlossene Berufsausbildung – Ausnahmen sind möglich. Saskia Schuldes: „Wieso studieren wir dann noch Lehramt?“

Prof. Dr. Diettrich: „Weil das ein ganz anspruchsvoller, wichtiger Beruf ist. Wir vertrauen diesen Menschen das Wichtigste unserer Gesellschaft an, die Kinder! Und trotzdem sind wir bei den Lehrern inzwischen lässig – unterrichten kann doch jeder, oder?“

Alles eine Frage der Attraktivität?

Laut Diettrich beginnt das Problem des Lehrermangels weit früher und zieht sich dann bis in den Arbeitsalltag. Der Beruf müsse attraktiver gemacht werden, um junge Menschen für das Studium zu begeistern und die, die ihn bereits ausüben, zu halten. „Ein Marketing für den Lehrerberuf!“, fordert er.

OZ