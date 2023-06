Unfall auf der A19 bei Krakow am See: 74-Jähriger schwer verletzt

Krakow am See. Am Dienstagnachmittag (20. Juni) ist ein 74-jähriger Autofahrer auf der A19 Richtung Berlin, an der Anschlussstelle Krakow am See, von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin schleuderte er über eine Leitplanke und kam in einem Graben zum Stehen.

Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Leitplanken im Bereich der Unfallstelle wurden stark beschädigt.

Nach ersten Berechnungen beläuft sich der Gesamtschaden auf circa 8 000 Euro. Der rechte Fahrstreifen musste aufgrund des Unfalls für etwa 30 Minuten gesperrt werden.

OZ