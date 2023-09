﻿Amazon-Logistikzentrum bei Rostock: Start für 2024 geplant – Onlinehändler schreibt Stellen aus

Rostock. Nun also doch: Der Onlineriese Amazon arbeitet an der Eröffnung seines Logistikzentrums in Dummerstorf bei Rostock. Nachdem der Handelsgigant die Inbetriebnahme der großen Halle an der A 20 bei Rostock seit 2021 immer wieder verschoben hatte, wird es jetzt konkret. Amazon sucht Mitarbeiter für den Standort: Führungskräfte, ITler und technisches Personal. „Ja, wir starten im Jahr 2024 den Teilbetrieb“, so ein Amazon-Sprecher gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Für die ersten Schlüsselpositionen würden Mitarbeiter gesucht, damit sie eingearbeitet werden und das Unternehmen kennenlernen können.

Zuletzt gab es Spekulationen, ob der Handelskonzern wegen seines weltweit verhängten Sparkurses Dummerstorf überhaupt in Betrieb nimmt. Die Pläne für ein ähnliches Zentrum in Upahl (Nordwestmecklenburg) hatte Amazon im vergangenen Jahr verworfen.

Vollbetrieb bis 2026 und bis zu 800 Arbeitsplätze

Am Lager in Dummerstorf laufen derzeit die Abnahmen für die behördlichen Genehmigungen, wie für den Brandschutz, so Bürgermeister Axel Wiechmann (CDU). Nach der Abnahme der Halle, die auf einer Fläche von 25 Hektar entstanden ist, rechnet die Gemeinde mit Einnahmen aus Grundsteuer „von mehreren Zehntausend Euro“ und künftig auch aus der Einkommenssteuer. „Wir sind froh darüber, dass das Gebäude jetzt endlich in Nutzung kommt“, so der Chef der 7500-Einwohner-Gemeinde.

Demnach soll das Lager bereits Anfang 2024 mit dem Teilbetrieb starten und bis 2026 in den Vollbetrieb gehen. Bis zu 800 Arbeitsplätze würden mittelfristig entstehen. Auf einen genauen Starttermin will sich Amazon noch nicht festlegen.

Kürzere Lieferzeiten für Kunden in MV

Drei bis vier Millionen Artikel vom Gartenstuhl bis zur großen Lego-Ritterburg können künftig in dem Logistikzentrum gelagert werden. Für Kunden in MV dürften sich damit die Lieferzeiten verkürzen. „Wenn der Standort in Dummerstorf final hochgefahren wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass Kunden aus der Region ihre größeren Artikel aus diesem Standort bekommen werden“, so der Amazon-Sprecher.

Außen sieht (fast) alles fertig aus, eröffnet wird es wenn überhaupt aber erst 2024: das neue Logistikzentrum von Amazon in Dummerstorf bei Rostock. © Quelle: Andreas Meyer

Amazon hatte sich nach der Corona-Krise einen weltweiten Sparkurs verordnet, 18 000 Jobs wurden abgebaut, im Frühjahr kündigte der Konzern die Streichung von weiteren 9000 Stellen an, Projekte wurden auf den Prüfstand gestellt. Kunden müssen seit diesem Jahr statt 69 Euro für ein Prime-Konto mit kostenlosen Lieferungen nun 89,90 Euro zahlen. „Der Bau eines neuen Logistikzentrums ist ein Großprojekt, bei dem eine Verzögerung des offiziellen Starts nicht gänzlich auszuschließen ist“, hieß es von Amazon zum Standort in Dummerstorf.

Amazon-Lager wird Logistikdrehscheibe für Skandinavien

Das Amazon-Lager, das unter anderem die Verteilzentren in Rostock und Neubrandenburg beliefert, wird auch Logistikdrehscheibe für Verkehre nach Skandinavien. Über die Sparte „Amazon Sea“ will der Onlineriese in Kooperation mit der Reederei Stena Line per Schiff Waren nach Schweden liefern. Mit den Seetransporten vermeidet der Handelskonzern eigenen Angaben zufolge im Vergleich zu herkömmlichen Lkw-Touren rund ein Viertel der Kohlendioxidemissionen.

OZ