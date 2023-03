﻿Aquadrom in Graal-Müritz bekommt schlechte Bewertungen: So gravierend sind die Mängel wirklich

Das Aquadrombad in Graal-Müritz soll Ende April seine Pforten schließen. Was lässt sich auf die letzten Tage noch erleben – und was ist an den schlechten Google-Bewertungen dran? Die Volontärinnen Philippa Bouren und Lena Bergmann machen den OZ-Test.

Graal-Müritz. Mit den Badesachen im Gepäck fahren die beiden OZ-Volontärinnen Philippa Bouren und Lena Bergmann an bunten Holzhäusern vorbei. In einem Waldstück kurz vor dem Meer sind schon die türkisenen Fensterrahmen des Aquadroms Graal-Müritz zu sehen. Die beiden testen heute das Meerwasser-Schwimmbad mit Wellnessbereich. Im Januar wurde verkündet, dass der Betreiber das Bad Ende April schließen wird. Schade für alle, die Wellness im Ostseebad lieben.

Aquadrom in Graal-Müritz: Guter Service und teure Preise

Am Empfang steht eine Frau mit kurzen braunen Locken, freundlich erklärt sie, dass es leider keine Zusatzangebote, wie Massagen und Heilbäder, mehr zu buchen gebe. Der Grundpreis für die Schwimmhalle mit 12,50 Euro ist ziemlich happig, denn es gibt neben einem Becken mit vier Bahnen, nur einen Kinderbereich und ein kleines Schwimmbad mit Strömungskanal. Die Außenanlage hat aufgrund der Jahreszeit geschlossen.

Der Kombinationspreis mit Schwimmhalle plus Wellness- und Saunabereich passt schon besser, denn für 18,50 Euro wird einiges geboten. Für stattliche sieben Euro pro Person kann man sich Bademäntel leihen, um es auf den Wegen kuschelig zu haben.

Beim Betreten der Umkleidekabine entsteht das Gefühl, in einer anderen Zeit gelandet zu sein. Die farbliche Mischung aus orange und pastellblau erinnert an die Neunziger.

Das Aquadrom in Graal-Müritz © Quelle: Martin Börner

Nach einer schnellen Dusche geht es weiter in die Schwimmhalle. Warme Luft strömt den Besuchern entgegen, die ausgeliehenen Bademäntel können schnell abgelegt werden. Die hohe Holzdecke und große Fensterfront sorgen für eine geräumige Atmosphäre. Es ist wenig los.

Bei Google steht Wassertemperatur im Aquadrom in der Kritik

In der letzten Zeit wurden auch die Google-Bewertungen des Aquadroms immer schlechter. Dabei steht vor allem die Wassertemperatur in der Kritik. Die Userin Gina F. schreibt: „Sind nach etwas über einer Stunde wieder raus, da das Wasser sehr kalt war (...). Packen Sie sich statt Badehose Wintermantel und Handschuhe (...) ein.“ Am Eingang steht ein Schild, auf dem die Gradzahlen der Becken angezeigt werden. Sportbecken und Strömungskanal haben 25 °C, das Babybecken 27 °C.

Die Wassertemperaturen im Aquadrom Graal-Müritz © Quelle: Philippa Bouren

Die verschiedenen Becken des Aquadroms in Graal-Müritz

Mit einem Kopfsprung vom Startblock taucht OZ-Volontärin Philippa Bouren ins Wasser. Es ist für sie in Kombination mit der warmen Lufttemperatur erfrischend, jedoch nicht zu kalt. Das Wasser im Sportbecken ist dunkler, als man es von anderen Schwimmbädern gewohnt ist. Ob das an dem Meerwasser liegt oder sich die Bodenfliesen über die Jahre grün verfärbt haben?

Nach ein paar Bahnen im Sportbecken und einer Runde im Strömungskanal sind die OZ-Volontärinnen bereit für den Wellnessbereich. Saunieren ist bekanntlich ja nicht nur gesund, sondern soll auch Körper und Geist entspannen. Der erste Eindruck: Der Saunabereich wirkt mit seinen gelben und blauen Wänden etwas altmodisch und die Farben alles andere als entspannend. Aus den Lautsprechern erklingt ruhige Musik. An den Türen zu den Massageräumen hängen Schilder, dass diese nicht mehr in Betrieb sind, was darauf hindeutet, dass die Stunden des Aquadroms gezählt sind.

Als erstes steuern die beiden eine der zwei Holzsaunen an. Die Finnische-Aufguss-Sauna hält, was sie verspricht. Die Sauna ist in einem gepflegten Zustand und bietet ausreichend Platz zum Sitzen und Liegen. Das Highlight: der Zitronen-Aufguss. In regelmäßigen Abständen kippt eine Anlage Wasser auf die heißen Steine.

Die OZ-Volontärin Lena Bergmann entspannt auf einer Liege im Aquadrom in Graal-Müritz. © Quelle: Lena Bergmann

Auch die Erlebnisduschen sind etwas in die Jahre gekommen. Zudem riecht es unangenehm und erinnert an den Geruch in einem Reptilienhaus. Eine Wohlfühlumgebung sieht anders aus.

Im Saunabereich des Aquadroms fallen Mängel auf

Zwischen den Saunagängen heißt es ausruhen. Dafür gibt es Liegen und Ruheräume. Anschließend steuern die beiden angehenden Redakteurinnen mit Vorfreude auf das sprudelnde Innenbecken zu. Dort werden sie jedoch enttäuscht. Hier blubbert nichts und wenn man genauer hinsieht, ist an einigen Stellen Rost zu sehen. Die Google-Bewertungen zeigen, dass die Mängel auch anderen Besuchern aufgefallen sind. Der User Robert S. schreibt nach einem Besuch im Aquadrom: „Ein Defekt-Schild folgt dem nächsten. Schimmel in der Dampfsauna, Rost im kalten Innenbecken (...) und die Duschen riechen unangenehm.“

OZ-Volontärin Philippa Bouren im Außenbereich des Aquadroms. © Quelle: Philippa Bouren

Für frische Luft und Abkühlung sorgt der Außenbereich mit Pool. Die Anlage ist gepflegt und lädt mit einer Handvoll Strandkörben zum Entspannen ein. Der Außenpool bringt den Kreislauf in Schwung.

Gegen Nachmittag häufen sich die Bademäntel an den Haken vor den Saunen und es ist schwer, noch einen Platz zu bekommen. Deshalb fällt die 70-Grad-Sauna bei diesem Besuch aus. Das Restaurant hat zwar geschlossen, trotzdem muss niemand verhungern. Im Bistro werden zu moderaten Preisen Getränke und Kleinigkeiten, wie Pommes, Currywurst, Eis und Kartoffelpuffer, angeboten und der Service überzeugt.

Fazit: Im Aquadrom würde Potenzial stecken

Alles in allem haben sich unsere Volontärinnen im Aquadrom wohlgefühlt. Das Personal war hilfsbereit und freundlich. Es fiel auf, dass es viele Stammgäste gibt, deren Bedürfnisse die Mitarbeiter kennen. Es ist schade, dass das Bad schließen muss. Denn hier steckt Potential drin – aber es müsste teilweise dringend saniert werden.