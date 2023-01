﻿Landkreis Rostock: Bearbeitungsstau in den Führerscheinstellen

Güstrow/Bad Doberan/Schwerin . Eigentlich wollte er einfach nur seinen Führerschein im Landkreis Rostock umtauschen. Weil es aber während der Corona-Pandemie Probleme damit gab, überhaupt einen Termin zu bekommen und weil Behörden im ganzen Land noch immer mit Bearbeitungsstau kämpfen, beschäftigt sich nun der Petitionsausschuss des Schweriner Landtags mit dem Fall des Bürgers.

Tatsächlich ist es zurzeit schwierig, einen schnellen Termin bei der Führerscheinbehörde des Landkreises an den beiden Standorten Bad Doberan und Güstrow zu bekommen. Grundsätzlich sollen Termine dort online gebucht werden. Doch das ist gar nicht so einfach. Wer dies vorhat, wird auf der Buchungsseite der Behörde mit diesen Zeilen überrascht: „Die Bearbeitung von Anliegen in der Führerscheinstelle des Landkreises Rostock an den Standorten Güstrow und Bad Doberan erfolgt grundsätzlich über vorher vereinbarte Termine. Diese können online gebucht werden. Dafür wird regelmäßig ein bestimmtes Kontingent an Terminen für die Einwohnerinnen und Einwohner freigeschaltet.“

Termine in Führerscheinstelle nach einer Stunde vergeben

Aktuell werden aber nur jeden zweiten Mittwoch Termine für jeweils zwei Wochen freigeschaltet. Die nächsten Termine für die Freischaltung sind der 18. Januar, der 1. Februar, der 15. Februar und der 1. März. Dabei heißt es allerdings schnell sein, denn Termine zum Umtausch von Führerscheinen sind fast schneller weg als Tickets für die Rolling Stones. „Aufgrund der aktuell großen Nachfrage wegen der Pflicht zum Umtausch alter Führerscheine sind diese Termine oft schon nach einer Stunde vergeben“, sagt eine Sprecherin der Verwaltung.

„Aufgrund des laufenden Pflichtumtausches von Führerscheinen und des dadurch sprunghaft gestiegenen Antragsvolumens kommt es aktuell zu einem Bearbeitungsrückstau. Der Landkreis Rostock arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung des Problems“, heißt es dort weiter.

Keine spontanen Termine, dafür lange Wartezeiten

Die Zeiten von spontanen Terminen oder des Ziehens einer Nummer direkt vor Ort sind längst vorbei. Der große Rückstau, den die Mitarbeiter in der Güstrower und Bad Doberaner Führerscheinbehörde bewältigen müssen, ist aber längst kein Einzelfall. Auch in anderen Behörden müssen Bürger immer wieder mit langen Wartezeiten rechnen. Die offiziellen Gründe dafür sind vielfältig: Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, Mammutprojekte, wie der Führerscheinumtausch, oder Infektionswellen.

Jahrgänge 1959 bis 1964 Am Donnerstag, 19. Januar, läuft die nächste Frist für den Umtausch des Führerscheines ab. Aufgerufen sind die Geburtenjahrgänge von 1959 bis 1964, deren Führerschein bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden ist. Autofahrer aus dem Landkreis Rostock können ihre alten Fahrerlaubnisse bei den Führerscheinstellen in Bad Doberan und Güstrow umtauschen. Dort kämpfen die Mitarbeiter wie bei fast allen Behörden in MV mit einem großen Bearbeitungsstau.

Thomas Krüger (SPD), Vorsitzender des Petitionsausschusses, der sich nun damit befasst, sagt deutlich: „Bürger haben ein Anrecht darauf, einen Termin zu bekommen. Durch die Corona-Pandemie hatten auch Behörden eine schwierige Zeit, aber das muss sich wieder normalisieren.“

Bürgerbeauftragter: Manche Ämter schotten sich ab

Die Mitglieder des Ausschusses haben sich mit Vertretern des Landkreises Rostock, des Landkreistages, des Innenministeriums und des Städte- und Gemeindetages beraten. Die Situation in vielen Gemeinden gilt als angespannt. Der Ausschuss wolle nun ein Schreiben an das Innenministerium verfassen. „Wir wollen zunächst herausfinden, wie und wie viele Termine vor der Pandemie und jetzt zustande kamen und kommen und wie die Öffnungszeiten der Behörden sind“, erklärt Thomas Krüger. Wenn diese Fragen geklärt sind, werde sich der Ausschuss erneut damit befassen. Auch die Kreistage seien möglicherweise gefragt, ihre Verwaltungen zu optimieren. Dass das aber gar nicht so einfach ist, zeigt der aktuelle Fall im Landkreis Rostock.

Am Donnerstag, 19. Januar, läuft die nächste Frist für den Umtausch des Führerscheines ab. Aufgerufen sind die Geburtenjahrgänge von 1959 bis 1964, deren Führerschein bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden ist. © Quelle: Oliver Berg

Zuvor hatte der Bürgerbeauftragte Matthias Crone von zahlreichen Beschwerden im vergangenen Jahr über eine teils sehr schlechte Erreichbarkeit von Behörden und über lange Bearbeitungsdauern von Anliegen berichtet. Nach seiner Auffassung wäre es nach Corona an der Zeit für umfassende Öffnungen bei den Behörden gewesen. Dies sei vielfach noch immer nicht erfolgt, kritisierte er. „Im Gegenteil: Manche Ämter schotten sich sogar stärker ab.“ Gut erreichbare Verwaltungen und Dienstleistungen seien aber Grundstein für das Vertrauen in Staat und Demokratie.