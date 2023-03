﻿300 Karpatendeutsche fanden 1946 in Satow eine neue Heimat: So leben sie heute

Die Solidarität untereinander half den Oberstübnern dabei, mit dem Trauma der verlorenen Heimat zu leben und Fuß in Satow zu fassen. So entstand eine der größten Kolonien der Karpatendeutschen auf deutschem Boden.

Satow. Mit einem „Sgoot pukomm – Herzlich willkommen“ begrüßt Maria Hogh (91) das Ehepaar Lydia (86) und Josef Russnak (91). Es ist der Dialekt der Karpatendeutschen, den sie sprechen, weil ihre Wiege einst in Oberstuben stand, einem malerischen Ort zu Füßen der slowakischen Karpaten. Diese Mundart ist in Mecklenburg kaum so oft zu hören wie in Satow und Umgebung. „Heute gibt es noch zwölf Leute, die 1946 als Vertriebene hier ankamen. Wenn wir uns treffen, unterhalten wir uns natürlich gerne im heimatlichen Dialekt“, erzählen die drei Senioren, die gemeinsam im Café eines hiesigen Einkaufsmarktes sitzen und sich erinnern.

Den Satowern und Reinshägern bot sich in den Sommer- und Herbsttagen des Jahres 1946 ein erstaunliches Bild. Über ihre Straßen zogen große Gruppen von Erwachsenen und Kindern. Am Leib und in den Händen trugen sie nur das, was ihnen vom einstigen Hab und Gut geblieben war. Scheu und fragend ihre Blicke: Das soll unser neues Zuhause werden? Für die rund 300 Neuankömmlinge endete hier eine Odyssee.

Vertriebene landeten in Satow und Reinshagen

Diese begann rund 900 Kilometer entfernt, in Oberstuben – heute Horná Štubňa –, wo fast jeder Einwohner auf seine deutsche Abstammung verweisen konnte. Schon im 13. Jahrhundert hatten ihre Vorfahren dort gesiedelt, von ungarischen Königen ins Land geholt. Nachdem sie dort über 600 Jahre zu Hause gewesen waren, wurden die Karpatendeutschen nach 1945 fortgejagt, weil sie haftbar gemacht wurden für die Verbrechen der Nazis.

Nach monatelangem Internierungslager und endlosen Fahrten in Güterwagen, endete die Fahrt der Oberstübner erst im mecklenburgischen Ribnitz. Dort unter mehrwöchige Quarantäne gestellt, wurde dieser Vertriebenentransport anschließend nach Satow und das benachbarte Reinshagen überstellt.

Zunächst argwöhnisch von den Alteingesessenen beobachtet, schätzten diese jedoch bald Fleiß, Hilfsbereitschaft, Bescheidenheit und auch Geselligkeit der Neuankömmlinge. Nur dann, wenn die Neuen in ihre Mundart verfielen, waren die Einheimischen irritiert: Was meinen die bloß, wenn sie von Pichl (Buch), Krpezen (alte Schuhe) oder Jongfara (Freundin) sprechen? Auch die Solidarität untereinander half den Oberstübnern dabei, mit dem Trauma der verlorenen Heimat zu leben und Fuß in einem fremden Land zu fassen. So entstand eine der größten Kolonien der Karpatendeutschen auf deutschem Boden.

Satow gilt als zweites Oberstuben

Zudem gilt Satow bis heute deutschlandweit als zweites Oberstuben. Die besondere Mentalität der Karpatendeutschen trug ebenso dazu bei, sich in der neuen Umgebung zu behaupten: „Wir sind nun einmal ein fröhliches, sangesfreudiges Völkchen, das sich nicht so schnell unterkriegen lässt.“ Dafür hat die Kaffee-Runde der drei einstigen Oberstübner Beispiele parat. „Wenn viele der 18 Familien, die zunächst im Reinshäger Gutshaus untergebracht waren, abends vorm Haus saßen, dauerte es nicht lange, bis unsere Lieder zu hören waren“, berichtet Lydia Russnak. Da war es kein Wunder, dass sie sich schnell zu Gesangs- und Tanzgruppen zusammenfanden. Und auch die von ihnen gegründete Kapelle „Bohemia“ riss das Publikum von den Stühlen.

Lydia und Josef Russnack in der Tracht der Karpatendeutschen © Quelle: Werner Geske

Leider ist sie nur noch eine Legende. Ebenso wie die Theatergruppe, die mit mundartlichen Stücken begeisterte, und das Kabarett „Die 13 Wagemutigen“, in dem auch manch Oberstübener auf der Bühne stand. Bis in die Gegenwart Bestand hat dagegen der Fußballsport, den die Vertriebenen aus ihrer alten Heimat nach Satow mitbrachten. Die 1948 von ihnen gegründete BSG Traktor, heute SSV Satow, feiert 2023 das 75-jährige Jubiläum.

In der DDR spielten Flucht und Vertreibung kaum eine Rolle

„Zu DDR-Zeiten spielte das Thema Flucht und Vertreibung offiziell ja keine Rolle. Ebenso war die Pflege von Sitten und Bräuchen der Vertriebenen in der DDR nicht erwünscht. Deshalb taten wir das vor allem im engeren Kreis“, erzählen Maria Hogh und die Russnaks. „Auch wenn es nicht gern gesehen war, haben wir nie vergessen, wo wir hergekommen sind. Die Liebe zur alten Heimat ist geblieben“, betont Josef Russnak. Deshalb führten auch ihn und seine Frau bereits in den 1950er Jahren viele Reisen wieder in die Karpaten: „Mit unserem Trabi sind wir oft mehrmals pro Jahr zu Besuch dorthin gefahren.“

Maria Hogh, Josef und Lydia Russnak (v. l.) gehören zu den Karpatendeutschen, die 1946 in Satow und Umgebung angesiedelt wurden. © Quelle: Werner Geske

Nach der Wende ergaben sich auch für die Karpatendeutschen in Satow und Umgebung viele Möglichkeiten, sich offiziell auf die eigenen Traditionen zu besinnen. Bei Heimattreffen, die alle drei Jahre in Satow ausgerichtet wurden, bei Auftritten von Volkskunstgruppen, bei Gottesdiensten oder bei Weihnachtsfeiern pflegten sie nun offen ihre Sitten und Bräuche. Besonders eindrucksvoll wurde das mit Bildung einer großen Trachtengruppe. Zunächst unter der Leitung von Elisabeth Matrisch und später von Sieglinde und Traudel Jakubowski, vermittelten deren Mitglieder einen lebendigen Eindruck vom Brauchtum ihrer alten Heimat.

Partnerschaft zwischen Satow und Horná Štubňa

Unterstützt vom Landesheimatverband MV gelangte das kulturelle Leben der Oberstübner in Satow zur Blüte. Und zudem festigte ein Vertrag die Partnerschaft zwischen Satow und Horná Štubňa. Diese wird bis in die Gegenwart dadurch erneuert, dass die Satower in großer Zahl regelmäßig per Bus zu ihrem Sehnsuchtsziel reisen und dort herzlich empfangen werden.

All das trägt dazu bei, dass sich inzwischen auch die dritte Generation der Heimatvertriebenen ihrer Wurzeln bewusst ist. So ist es nicht verwunderlich, dass die Jüngeren gerne zuhören, wenn die Senioren mal wieder in ihre Mundart verfallen. Und dann wollen sie mehr darüber wissen, wie es damals war, als die Heimat noch in den Karpaten lag.