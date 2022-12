Neubukow sucht ehrenamtliche Richter

In der Schliemannstadt werden vier Männer und Frauen gesucht, die am Amtsgericht Rostock und dem Landgericht Rostock als ehrenamtliche Richter tätig sein wollen. Bundesweit werden im ersten Halbjahr 2023 die Schöffen für die Periode 2024 bis 2028 gewählt.

Die Schöffen aus Neubukow würden auch bei Prozessen am Landgericht Rostock tätig werden.

Neubukow/Rostock. Die Stadt Neubukow ruft ihre Bürger auf, sich für das Amt des Schöffen zu bewerben. Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt.

In der Schliemannstadt werden daher vier Männer und Frauen gesucht, die am Amtsgericht Rostock und dem Landgericht Rostock als ehrenamtliche Richter tätig sein wollen. Interessenten für das Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen (gegen Erwachsene) bewerben sich bis zum 31. Januar 2023 bei der Stadt, Tel. 03 82 94 / 782 31, E-Mail: stadt@neubukow.de

Wer sich für das Amt eines Jugendschöffen bewerben will, wendet sich an den Landkreis Rostock, Amt für Jugend und Familie, Am Wall 3-5, 18273 Güstrow. Bei Fragen steht hier das Amt für Jugend und Familie unter Tel. 038 43 / 755 51 10 zur Verfügung.

Wahlausschuss bestimmt Haupt- und Ersatzschöffen

Die Stadtvertretung Neubukow und der Jugendhilfeausschuss des Landkreises schlagen am Ende doppelt so viele Kandidaten vor, wie an Schöffen beziehungsweise Jugendschöffen benötigt werden. Davon wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht die Haupt- und Ersatzschöffen.

Gesucht werden Bewerber, die in der Gemeinde wohnen und am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige sowie Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.

Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen. Es werden Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet. Juristische Kenntnisse sind nicht erforderlich. Schöffen müssen ihre Rolle im Strafverfahren kennen, über Rechte und Pflichten informiert sein und sich über die Ursachen von Kriminalität und den Sinn und Zweck von Strafe Gedanken gemacht haben.