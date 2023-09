Auto fährt auf A20 bei Bad Doberan in Baustellen-Schutzwand – Fahrer bei Unfall verletzt

Nach Hammerskin-Razzien

Das Demokratie-Zentrum warnt: In bürgerlicher Tarnung unterwandern Rechtsradikale zunehmend zivile Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Besuch in Jamel und anderen Dörfern, in denen Extremisten offen aktiv sind – als Dachdecker, Gärtner oder Hüpfburgen-Verleiher.