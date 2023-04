﻿B 105 in Bad Doberan: Parkplätze fallen wieder weg, Arbeiten am größten Abschnitt beginnen

In Kalkhorst am Dorfteich

In Kalkhorst in einem kleinen Haus am Dorfteich schneidet Christiane Zühlsdorf seit 28 Jahren Haare. Es ist vermutlich einer der kleinsten Friseursalons in NWM. Doch möglicherweise hat ihn fast jeder Ostseeurlauber schon einmal im Vorbeifahren gesehen.