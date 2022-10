Die Bundesstraße 105 durch Bad Doberan wird vom 10. Oktober bis voraussichtlich Juni 2023 saniert. Die Bauarbeiten finden in fünf Bauabschnitten statt. Die erste Vollsperrung betrifft eine wichtige Kreuzung und betrifft Pendeler zwischen Rostock und Wismar.

Bad Doberan. Das Amt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern lässt ab Montag, 10. Oktober, die B 105 in Bad Doberan sanieren. Die Asphaltdecke der vielbefahrenen Straße wird auf einer Länge von 4,5 Kilometern in fünf Bauabschnitten bis Juni 2023 unter Vollsperrung erneuert. „Sie hat das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht und muss ersetzt werden“, informiert Michael Friedrich, Dezernatsleiter für Baustelleninformation im Straßenbauamt.

In diesem Jahr sei die Erneuerung des ersten Bauabschnittes vom Stülower Weg bis Am Wallbach geplant. Gleichzeitig werde die Gleisquerung der Molli-Bahn am Alexandrinenplatz saniert. „Diese Arbeiten werden in den Nachtstunden von 19 bis 6 Uhr ausgeführt.“