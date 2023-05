﻿Baustelle an B105 in Bad Doberan früher fertig: Danach wird es für Pendler nervig

Bad Doberan. Die Bauarbeiten an der B 105 vom Parkentiner Weg bis zur Kreuzung Eikboom in Bad Doberan schreiten gut voran. So gut, dass die Fahrbahnerneuerung voraussichtlich vorzeitig abgeschlossen sein wird – und zwar fast eine Woche früher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ursprünglich war geplant, die Arbeiten am Dienstag, 30. Mai, zu beenden. Doch wegen „des reibungslosen Bauablaufes“ kann der Verkehr voraussichtlich schon am Mittwoch, 24. Mai, gegen 17 Uhr, durch die Ortsdurchfahrt rollen. Das heißt: freie Fahrt über die Pfingstfeiertage. Darüber informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV.

Lesen Sie auch

Nächste Baustelle auf B 105: Umleitungen über Hansdorf und Rethwisch

Aber Vorsicht: Die Bauarbeiten an der B 105 sind dann immer noch nicht vollständig abgeschlossen. Denn am Mittwoch, 31. Mai, beginnen planmäßig gegen sieben Uhr die Arbeiten von der Kreuzung Gewerbegebiet Eikboomstraße bis zum Ortseingang Bargeshagen. Pendler müssen dann deutlich längere Strecken nach Rostock und Bad Doberan fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© Quelle: OZ

Während dieses Bauabschnittes wird der Verkehr Richtung Rostock über Hansdorf und Lambrechtshagen auf die B 105 geführt. Wer Richtung Bad Doberan fahren möchte, wird in Bargeshagen über Admannshagen bis Rethwisch nach Doberan geleitet.