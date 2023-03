﻿Sie ist Bad Doberans Frau des Jahres: Ärztin und Kämpferin fürs Klima

Die Skulptur der Königin steht bei Dr. Jutta Hoch auf dem Klavier. Die Ehrung erhielt sie anlässlich der 25. Frauen- und Familienwoche für ihr Engagement in und für Bad Doberan.

Bad Doberan. Die Königin fand einen Ehrenplatz auf dem Klavier im Wohnzimmer. Erst mit dem Ruhestand kam für Dr. Jutta Hoch die Zeit, Klavier spielen zu lernen. Die Königin erinnert sie an einen besonderen Tag.

Solch eine Tonskulptur geht jährlich an Frauen, die sich für die Stadt Bad Doberan verdient machten. Anlässlich der 25. Bad Doberaner Frauen- und Familienwoche wurde der Ärztin diese Ehrung zuteil.

Gründungsmitglied des Klimanetzes

„Dr. Jutta Hoch agierte für die Grünen im Kreistag und sie ist Gründungsmitglied im Klimanetz Bad Doberan“, so die Gleichstellungsbeauftrage Annette Fink bei ihrer Ansprache. Die Medizinerin leitet im Verein Klimanetz die Arbeitsgruppe „Grünlinge“, die sich mit ökologischem Gärtnern beschäftigt. „Sie tragen außerdem die Idee einer Bürgerenergiegenossenschaft mit. Im November 2022 wurden Sie in den Kirchgemeinderat gewählt“, so Annette Fink. Dort ist Jutta Hoch im Kinder-, Jugend-, Familien- und Senioren- sowie im Friedhofausschuss tätig.

Jutta Hoch dachte nie daran, Füße, Hände und erst recht nicht den Kopf still zu halten, erst recht nicht in der Rente. Ihr Garten besitzt einen schön gestalteten Teich, ein Gewächshaus darf auch nicht fehlen und es soll noch mehr Essbares angepflanzt werden. Nachhaltigkeit ist ihr wichtig. Ihren Respekt gegenüber Tieren zollt sie seit 30 Jahren als überzeugte Vegetarierin. Mit ihrer ältesten Tochter Antje baute die Doberanerin einen Stall für Tiere, die niemand mehr haben wollte, sogenannte Kümmerlinge: vier Schafe und zwei Pferde.

Klimanetz ist Herzenssache für Doberanerin

Die Arbeit im Klimanetz liegt Jutta Hoch sehr am Herzen. So legte sie unter anderem eine Wildblumenwiese an und gab in der christlichen Münsterschule gemeinsam mit Rut Konarski Unterricht zum Thema Klima.

Sie sei sehr berührbar, sagt Jutta Hoch von sich, obwohl das eigentlich gar nicht nach außen dringen soll. Doch es macht sie noch sympathischer. Denn Berührbarkeit heißt sensitiv und mitfühlend zu sein. Deshalb nahmen sie und ihr Mann kürzlich auch sechs Ukrainer bei sich zu Hause auf.

Als Medizinerin ganzheitlich gearbeitet

Vielleicht war das auch der Grund, eines Tages ganzheitlich zu denken. Sie ergänzte Schulmedizin mit Homöopathie, nach einer dreijährigen Ausbildung. „Ich schätze die Schulmedizin, fand jedoch in der Homöopathie eine Ergänzung, die mir erlaubte, besser auf meine Patienten eingehen zu können“, sagt sie.

Des Weiteren absolvierte Jutta Hoch eine Ausbildung in psychologischer Astrologie. „Das ist ein Instrumentarium. Es unterstützt, die eigenen Potenziale zu erkennen.“ Es ist ihr Wissensdurst und der unbändige Drang, anderen zu helfen, der sie ungewöhnliche Wege gehen lässt.

In eine Kaufmannsfamilie hineingeboren

Jutta Hoch wurde als zweites Kind einer bekannten Doberaner Kaufmannsfamilie geboren und sollte eigentlich ein Peter werden, um später den Kaufmannsladen vom Vater zu übernehmen. „Schon früh wollte sie im Geschäft mithelfen, zog sich morgens ihren Trainingsanzug an, lief zum Vater in den Laden und sagte: ,Ich bin zu aller Arbeit bereit!’“, so Annette Fink.

„Sie war beliebt, weil sie sich immer für andere uneigennützig einsetzte; wissbegierig, weil sie Bücher verschlang, sie alles interessierte; und standhaft, weil sie sich während der Abiturzeit weigerte, Antigone als sozialistische Persönlichkeit anzuerkennen und dafür einen Verweis bekommen sollte“, sagte sie.

Arbeitswunsch stand früh fest

„In der Schule wurde mir klar, dass ich Ärztin werden wollte“, sagt Jutta Hoch. Allerdings erhielt sie auf ihre Bewerbung um einen Studienplatz in Rostock eine Ablehnung, wegen ihrer Herkunft aus einer Kaufmannsfamilie. Und weil sie Mitglied in der Jungen Gemeinde war – einer Jugendopposition. In der DDR war das sehr hinderlich.

„Ich arbeitete ein Jahr als pflegerische Hilfskraft in der Rostocker Universitätsklinik. Mir hat dieses praktische Jahr aber viel gegeben“, sagt sie. Dank eines Empfehlungsschreibens vom medizinischen Abteilungsleiter des Universitätsklinikums durfte sie dann doch studieren und erhielt 1978 ihre Approbation als Ärztin, 1993 den Doktortitel.

Jutta Hoch ging an das Südstadtklinikum, absolvierte eine Ausbildung zur Fachärztin für Innere Medizin und wurde Stationsärztin. Nach fünf Jahren wechselte sie an die Universitätsklinik Rostock.

Gründung eines Ärztehauses in Bad Doberan

Als die Wende kam, ging sie in die Selbstständigkeit. Mit Unterstützung der Eltern und Großeltern machte die Ärztin aus dem Lebensmittelladen eine Arztpraxis. Im „3-Mädels-Haus“, wie sie sagt, ließen sich ihre ältere Schwester als Zahnärztin, ihre Cousine als HNO-Ärztin und sie selbst als Internistin nieder. 12- bis 14-Stunden-Arbeitstage waren die Norm und abends diktierte sie oft noch Befunde zu Hause. „Die Praxisräume reichten irgendwann nicht mehr aus“, sagt sie. Deshalb entstand auf dem Familiengrundstück in der Goethestraße ein Ärztehaus mit mehreren Praxen, das sie heute vermietet.

Mit 63 Jahren beendete Jutta Hoch ihr Arbeitsleben. Am 10. April feiert sie ihren 70. Geburtstag. „Ich würde auch im nächsten Leben wieder Ärztin werden“, sagt sie. „Ich konnte mich einbringen, das ist sehr erfüllend.“